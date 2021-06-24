Seksenler dizisindeki Metin kimdir? Reha Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler...

Reha Özcan'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri merak edilmeye başlandı. Ekranların tanınan simalarından olan Reha Özcan'ın hayatı araştırılıyor. Dizi seyircileri "Seksenler dizisindeki Metin kimdir?" , "Reha Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte oynadığı diziler...

Reha Özcan kimdir?

5 Temmuz 1965 Bingöl doğumlu Reha Özcan 55 yaşındadır. Orta eğitimini Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamış ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni kazanmış ve bitirmiştir. Reha Özcan, Yeşim Özcan ile evlidir. Reha Özcan Türk dizi, tiyatro oyuncudur. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok tiyatroda ve filmde rol almıştır. Öte yandan, 4 ödül sahibidir.

1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu ile profesyonel tiyatro hayatına adım atmıştır. 1990-91 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanmıştır. 1992-93 sezonunda ise Antalya’ya taşınmış ve oyunculuk mesleğini hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu'nda sürdürmüştür.

Reha Özcan, Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro Kulübü'nde yönetmenlik görevini üstlenmiştir ve kulübü yönetmen olarak çalıştırmıştır. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapmıştır.

2010-2011 sezonunda, Bedensiz Kadın oyunu ile tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olmuştur. Bahtı Kara filminde rol almış ve bu film ile birçok ödülü almaya hak kazanmıştır. Reha Özcan, oyuncu Serhat Özcan'ın kardeşidir. 2016'da Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur.