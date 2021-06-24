MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seksenler dizisindeki Metin kimdir? Reha Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler...

Seksenler dizisindeki Metin kimdir? Reha Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler...

24.06.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reha Özcan araştırılıyor. Reha Özcan oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda ve tiyatro oyununda rol almıştır. Oyunculuk hayatına tiyatro ile başlamıştır. Peki Seksenler dizisindeki Metin kimdir? Reha Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler...

Reha Özcan'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri merak edilmeye başlandı. Ekranların tanınan simalarından olan Reha Özcan'ın hayatı araştırılıyor. Dizi seyircileri "Seksenler dizisindeki Metin kimdir?" , "Reha Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte oynadığı diziler...

Reha Özcan kimdir?

5 Temmuz 1965 Bingöl doğumlu Reha Özcan 55 yaşındadır. Orta eğitimini Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamış ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni kazanmış ve bitirmiştir. Reha Özcan, Yeşim Özcan ile evlidir. Reha Özcan Türk dizi, tiyatro oyuncudur. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok tiyatroda ve filmde rol almıştır. Öte yandan, 4 ödül sahibidir.
1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu ile profesyonel tiyatro hayatına adım atmıştır. 1990-91 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanmıştır. 1992-93 sezonunda ise Antalya’ya taşınmış ve oyunculuk mesleğini hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu'nda sürdürmüştür.
Reha Özcan, Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro Kulübü'nde yönetmenlik görevini üstlenmiştir ve kulübü yönetmen olarak çalıştırmıştır. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapmıştır.
2010-2011 sezonunda, Bedensiz Kadın oyunu ile tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olmuştur. Bahtı Kara filminde rol almış ve bu film ile birçok ödülü almaya hak kazanmıştır. Reha Özcan, oyuncu Serhat Özcan'ın kardeşidir. 2016'da Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur.

REHA ÖZCAN TİYATRO OYUNLARI

REHA ÖZCAN TİYATRO OYUNLARI
İnishmorelu Yüzbaşı(kedi): Martin McDonagh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012 Sezuan'ın İyi İnsanı: Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011 Bedensiz Kadın: Mate Matisic - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010 Yaban Ördeği: Henrik İbsen - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2009 Gergedan (oyun): Eugène Ionesco - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2008 Kamyon: Memet Baydur - Antalya Devlet Tiyatrosu Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım: Haldun Taner - Antalya Devlet Tiyatrosu Topor-Parti: Roland Topor - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2005 Nemrut (oyun): Gülşah Banda - Antalya Devlet Tiyatrosu İki Kişilik Hırgür: Eugène Ionesco - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2002 Guguk Kuşu: Ken Kesey - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2001 Aslan Asker Svayk: Jaroslav Hašek - Antalya Devlet Tiyatrosu Haydi karına koş: Ray Cooney - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1996 Külhanbeyi Operası: Ülkü Ayvaz - Antalya Devlet Tiyatrosu Vahşi Doğa: Refik Erduran - Antalya Devlet Tiyatrosu Akide Şekeri: Ali Meriç - Antalya Devlet Tiyatrosu Söz Veriyorum: Aleksei Arbuzov - Antalya Devlet Tiyatrosu Danton’ un Ölümü: Georg Büchner - Antalya Devlet Tiyatrosu Ağıt (oyun): Antalya Devlet Tiyatrosu Geyikler Lanetler: Murathan Mungan - Antalya Devlet Tiyatrosu Mahmud Yezida: Murathan Mungan - Antalya Devlet Tiyatrosu Taziye: Murathan Mungan - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1994 Kadı: Ülkü Tamer - Antalya Devlet Tiyatrosu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

ODTÜ'den Marmara Denizi'nde kritik çalışma!

ODTÜ'den Marmara Denizi'nde kritik çalışma!

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.