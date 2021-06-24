Seksenler dizisindeki Metin kimdir? Reha Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler...

Reha Özcan'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri merak edilmeye başlandı. Ekranların tanınan simalarından olan Reha Özcan'ın hayatı araştırılıyor. Dizi seyircileri "Seksenler dizisindeki Metin kimdir?" , "Reha Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte oynadığı diziler...
Reha Özcan kimdir?
5 Temmuz 1965 Bingöl doğumlu Reha Özcan 55 yaşındadır. Orta eğitimini Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamış ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni kazanmış ve bitirmiştir. Reha Özcan, Yeşim Özcan ile evlidir. Reha Özcan Türk dizi, tiyatro oyuncudur. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok tiyatroda ve filmde rol almıştır. Öte yandan, 4 ödül sahibidir.
1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu ile profesyonel tiyatro hayatına adım atmıştır. 1990-91 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanmıştır. 1992-93 sezonunda ise Antalya’ya taşınmış ve oyunculuk mesleğini hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu'nda sürdürmüştür.
Reha Özcan, Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro Kulübü'nde yönetmenlik görevini üstlenmiştir ve kulübü yönetmen olarak çalıştırmıştır. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapmıştır.
2010-2011 sezonunda, Bedensiz Kadın oyunu ile tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olmuştur. Bahtı Kara filminde rol almış ve bu film ile birçok ödülü almaya hak kazanmıştır. Reha Özcan, oyuncu Serhat Özcan'ın kardeşidir. 2016'da Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur.
REHA ÖZCAN TİYATRO OYUNLARI
İnishmorelu Yüzbaşı(kedi): Martin McDonagh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012
Sezuan'ın İyi İnsanı: Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
Bedensiz Kadın: Mate Matisic - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010
Yaban Ördeği: Henrik İbsen - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2009
Gergedan (oyun): Eugène Ionesco - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2008
Kamyon: Memet Baydur - Antalya Devlet Tiyatrosu
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım: Haldun Taner - Antalya Devlet Tiyatrosu
Topor-Parti: Roland Topor - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2005
Nemrut (oyun): Gülşah Banda - Antalya Devlet Tiyatrosu
İki Kişilik Hırgür: Eugène Ionesco - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2002
Guguk Kuşu: Ken Kesey - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2001
Aslan Asker Svayk: Jaroslav Hašek - Antalya Devlet Tiyatrosu
Haydi karına koş: Ray Cooney - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1996
Külhanbeyi Operası: Ülkü Ayvaz - Antalya Devlet Tiyatrosu
Vahşi Doğa: Refik Erduran - Antalya Devlet Tiyatrosu
Akide Şekeri: Ali Meriç - Antalya Devlet Tiyatrosu
Söz Veriyorum: Aleksei Arbuzov - Antalya Devlet Tiyatrosu
Danton’ un Ölümü: Georg Büchner - Antalya Devlet Tiyatrosu
Ağıt (oyun): Antalya Devlet Tiyatrosu
Geyikler Lanetler: Murathan Mungan - Antalya Devlet Tiyatrosu
Mahmud Yezida: Murathan Mungan - Antalya Devlet Tiyatrosu
Taziye: Murathan Mungan - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1994
Kadı: Ülkü Tamer - Antalya Devlet Tiyatrosu
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