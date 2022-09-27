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Sektör temsilcileri Samsun'un turizm potansiyelini masaya yatırdı

27.09.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektör temsilcileri Samsun'un turizm potansiyelini masaya yatırdı

Samsun'da, Orta Karadeniz Turizm Paneli'nde kentin turizm potansiyeli ele alındı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Atakum Belediyesinin katkılarıyla kentteki bir otelde düzenlenen panelde, seyahat acenteleri ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, açılışta yaptığı konuşmada, kentte turizmin geliştirilmesi için profesyonel bir bakış açısı gerektiğini, bu kapsamda Orta Karadeniz Turizm Paneli'ni önemsediklerini söyledi.

Samsun başta olmak üzere Sinop, Amasya, Tokat ve Ordu'ya turist çekmek için ne yapılması gerektiğinin planlanmasının önemine değinen Dağlı, "Neden Antalya'ya değil de buraya gelsin? Neden Bodrum'a değil de buraya gelsin. Belki bunların üzerinde durmamız lazım." dedi.

Dağlı, kentin birçok alanda turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz çok büyük bir hedef kitleye hitap edebiliriz. Başka sağlık turizmi. Spor altyapımızın çok iyi olduğunu biliyoruz. Konaklama tesislerinde beş yıldızlı, dört ve üç yıldızlı otellerimiz çok fazla. Nasıl bir turiste hitap etmeliyizi düşünürken konaklama tesislerini de buna uygun dizayn etmemiz gerekir."

Samsun'un, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti başta olmak üzere Bafra, Vezirköprü, Ayvacık ve Çarşamba ilçelerinde pek çok doğal güzelliği sahip tam bir turizm destinasyonu olduğunu ifade eden Dağlı, "Amacımız kitle turizmi olmamalı. Belki bundan da kaçmamız gerekiyor." diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de Samsun'un güzel bir coğrafyada ve güzel bir destinasyon üzerinde olduğunu vurguladı.

Kentin yeteri kadar tanıtılamadığını dile getiren Deveci, bu yönde çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da Samsun'un sahip olduğu turizm potansiyeline işaret etti.

Panele konuşmacı olarak ANEX Tur Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, ALTİD Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Sili, ETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek ile Mercan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mengü katıldı.

Panelistler, kentin turizm potansiyelinin canlandırılması, kente daha çok turist çekmek için neler yapılması gerektiği konusunda fikirlerini paylaştı.

Sektör temsilcileri Samsun'un turizm potansiyelini masaya yatırdı

Sektör temsilcileri Samsun'un turizm potansiyelini masaya yatırdı

Sektör temsilcileri Samsun'un turizm potansiyelini masaya yatırdı

Sektör temsilcileri Samsun'un turizm potansiyelini masaya yatırdı

Sektör temsilcileri Samsun'un turizm potansiyelini masaya yatırdı

Sektör temsilcileri Samsun'un turizm potansiyelini masaya yatırdı

Sektör temsilcileri Samsun'un turizm potansiyelini masaya yatırdı

Sektör temsilcileri Samsun'un turizm potansiyelini masaya yatırdı

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