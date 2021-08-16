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Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

16.08.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinin yol açtığı yaralar sarılmaya çalışılırken, güvenlik güçleri ilçenin eski haline gelmesi için canla başla çalışıyor.

Sel nedeniyle çok sayıda iş yeri ve evin su altında kaldığı ilçede, temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çeşitli belediyeler ve gönüllü vatandaşlar tarafından yapılan çalışmalara güvenlik güçleri de tüm güçleriyle destek oluyor.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ile farklı birliklerden kente gelen jandarma ve komanda ekipleri ilçede büyük zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi binası ile Organize Sanayi Bölgesi'nde su altında kalan iş yerlerinde temizlik çalışması yapıyor.

İlçedeki temizlik çalışmalarında şu ana kadar çok sayıda cadde, sokak ve ev selin getirdiği çamur, tahta parçası ve taşlardan temizlendi.​​​​​​​

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor
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