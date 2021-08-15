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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı yapılıyor

15.08.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı yapılıyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, köylere helikopterle erzak götürülüyor.

Bozkurt'a komşu ilçe Abana'da sahil kenarında oluşturulan pistte TSK'ye ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterler hazır bekletiliyor.

Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca toplanan erzak araçlarla alana getiriliyor. Erzak, burada oluşturulan insan zinciriyle araçtan helikoptere götürülüyor.

Buradan havalanan helikopterler, erzakı köylere ulaştırıyor.

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı yapılıyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı yapılıyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı
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