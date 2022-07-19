Selçuk Ural 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Hakan Ural'ın annesi merak konusu oldu!

80'ların ünlü ismi Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ı kızdıracak açıklamalarda bulunarak, "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" sözleriyle kamuoyunda tartışma yarattı.

Bu açıklamaların ardından Hakan Ural'ın 2017 yılında vefat annesi Ceyhan Cem merak konusu oldu. Hakan Ural’ın, iki yıl kanser tedavisi gördüğü annesi Ceyhan Cem 65 yaşında hayatını kaybetti.



Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi ve birçok işte çalışmak zorunda kaldı. Çocukluğunda ayakkabı boyayan, elektrikçide çalışan ve su satan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Bir anda hayatı değişen Ural'a Yeşilçam'dan üst üste teklifler geldi.

Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynayan ünlü oyuncunun, bu dönem kariyeri gibi özel hayatı da hareketliydi. Ural, 17'sindeyken kendisini yıllardır kabul etmeyen babası Selçuk Ural'un velayetine geçti.

Ünlü oyuncu 20'lerine geldiğinde ise dönemin popüler şarkıcısı Sibel Can'a delice aşık oldu ve nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Melisa ile Engincan adında iki evladı olan Ural, yıllarca hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise annesi ile gündeme geldi.

Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Ceyhan Cem, Cemile filminde Cüneyt Arkın ile birlikte kamera karşısına geçti.