MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selçuk Ural 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Hakan Ural'ın annesi merak konusu oldu!

Selçuk Ural 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Hakan Ural'ın annesi merak konusu oldu!

19.07.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuk Ural, oğlu Hakan'ın annesi için "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" diyerek gündeme geldi. Sözleri tartışma yaratırken, Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem merak konusu oldu.

80'ların ünlü ismi Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ı kızdıracak açıklamalarda bulunarak, "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" sözleriyle kamuoyunda tartışma yarattı.

Seksenlerin yıldızıydı... Selçuk Ural'dan çok konuşulacak Hakan Ural sözleri: Tek gecelik ilişkimin ürünüSeksenlerin yıldızıydı... Selçuk Ural'dan çok konuşulacak Hakan Ural sözleri: Tek gecelik ilişkimin ürünü

Bu açıklamaların ardından Hakan Ural'ın 2017 yılında vefat annesi Ceyhan Cem merak konusu oldu. Hakan Ural’ın, iki yıl kanser tedavisi gördüğü annesi Ceyhan Cem 65 yaşında hayatını kaybetti.
Ekran görüntüsü 2022-07-19 092954

Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi ve birçok işte çalışmak zorunda kaldı. Çocukluğunda ayakkabı boyayan, elektrikçide çalışan ve su satan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Bir anda hayatı değişen Ural'a Yeşilçam'dan üst üste teklifler geldi.

9405032021946193a6d56bea2

Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynayan ünlü oyuncunun, bu dönem kariyeri gibi özel hayatı da hareketliydi. Ural, 17'sindeyken kendisini yıllardır kabul etmeyen babası Selçuk Ural'un velayetine geçti.

Ekran görüntüsü 2022-07-19 091828

Ünlü oyuncu 20'lerine geldiğinde ise dönemin popüler şarkıcısı Sibel Can'a delice aşık oldu ve nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Melisa ile Engincan adında iki evladı olan Ural, yıllarca hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise annesi ile gündeme geldi.

hakan-ural-sibel-can-xkyP

Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ekran görüntüsü 2022-07-19 093148

Ceyhan Cem, Cemile filminde Cüneyt Arkın ile birlikte kamera karşısına geçti.

İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Tuba- Handan Büyüküstün

Tuba- Handan Büyüküstün

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Şenay Akalın - Demet Akalın

Şenay Akalın - Demet Akalın
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hakan Ural
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kocası havuz başındaki pozlarını görünce dayanamadı

Kocası havuz başındaki pozlarını görünce dayanamadı

Durum kötüye gidiyor! Şiddetli dalga kapıya dayandı

Durum kötüye gidiyor! Şiddetli dalga kapıya dayandı

SocGen: ‘Dolar yıl sonunda 22 lira olabilir!’

SocGen: ‘Dolar yıl sonunda 22 lira olabilir!’

Değişimiyle gündemdeki isim fiyat verdi! "Bir cinsel organ..."

Değişimiyle gündemdeki isim fiyat verdi! "Bir cinsel organ..."

İlginizi Çekebilir

Lüks jet turunun sonu kötü bitti! Cesetleri ayılara yem oldu

Lüks jet turunun sonu kötü bitti! Cesetleri ayılara yem oldu

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.