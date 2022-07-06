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Selde köy camisinin yıkılması ve suyun mezarlığa zarar verme anı kamerada

06.07.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selde köy camisinin yıkılması ve suyun mezarlığa zarar verme anı kamerada

Kastamonu'da 27 Haziran'da etkili olan selde İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı köyündeki caminin yıkılması ile suyun mezarlığa zarar verme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen taşkında İnebolu ilçesi Çaykıyı köyünde 1793 yılında yaptırılan Çaykıyı Köyü Mahalle Camisi, sel sularının dolması nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.

Temizlenip restore edilen ve Kurban Bayramı'nda yeniden ibadete açılması planlanan cami, 27 Haziran'daki selde minaresiyle yıkıldı. Selde köy mezarlığı da önemli ölçüde tahrip oldu.

Caminin yıkılma anı ve selin mezarlığa zarar vermesi, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Köy sakinlerinden Remzi Öztürk, AA muhabirine, geçen yıl meydana gelen selin ardından caminin restore edildiğini söyledi.

Bu yıl da selin çok şiddetli geldiğine işaret eden Öztürk, "Sel suyuyla 5 dükkan gitti, sonra camiyi de alıp götürdü. Mezarlara su girdi. Çok fazla mezar gitti. İstiklal Savaşı gazisi babamın mezarı vardı, o da gitti. Babaannemin mezarı, annemin mezarı, eşimin mezarı gitti." ifadelerini kullandı.

Selde köy camisinin yıkılması ve suyun mezarlığa zarar verme anı kamerada

Selde köy camisinin yıkılması ve suyun mezarlığa zarar verme anı kamerada

Selde köy camisinin yıkılması ve suyun mezarlığa zarar verme anı kamerada

Selde köy camisinin yıkılması ve suyun mezarlığa zarar verme anı kamerada

Selde köy camisinin yıkılması ve suyun mezarlığa zarar verme anı kamerada

Selde köy camisinin yıkılması ve suyun mezarlığa zarar verme anı kamerada

Selde köy camisinin yıkılması ve suyun mezarlığa zarar verme anı kamerada

Selde köy camisinin yıkılması ve suyun mezarlığa zarar verme anı kamerada

Selde köy camisinin yıkılması ve suyun mezarlığa zarar verme anı kamerada

Selde köy camisinin yıkılması ve suyun mezarlığa zarar verme anı kamerada

Selde köy camisinin yıkılması ve suyun mezarlığa zarar verme anı kamerada

Selde köy camisinin yıkılması ve suyun mezarlığa zarar verme anı kamerada

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