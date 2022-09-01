Selden etkilenen Mudanya’da temizlik çalışmaları devam ediyor

Bursa'da etkili olan yağış sonrasında temizlik çalışmaları gece boyunca devam ediyor.

Kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Mudanya ilçesindeki bazı mahallelerde sağanak nedeniyle sel meydana gelmiş, Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde bulunan araçlar, banklar, saksılar ve çeşitli malzemeler suda sürüklenmişti.

Ekipler, tıkanan kanal ve dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerini temizliyor.

BUSKİ, AFAD, itfaiye ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde sağanak nedeniyle yol ve sokaklarda oluşan çamur birikintilerinin temizlenmesi için çalışma yapıyor.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Zafer Işık, yağış nedeniyle iş yerleri ve evleri zarar gören esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Çavuşoğlu ile Işık, beraberindeki ilçe teşkilat üyeleriyle birlikte görüştüğü vatandaşlardan zararlarına ilişkin bilgiler aldı.

Mağduriyetlerin giderilmesi için Ankara’daki takiplerini sürdüreceklerini ifade eden Çavuşoğlu, normal şartları aşan bir düzeyde yağışın meydana geldiğini aktardı.

Çavuşoğlu, kısa süreli de olsa sel felaketiyle karşı karşıya kalındığını belirterek, "Ben öncelikle can kaybımız olmadığı için şükrediyorum. Bu arada maddi hasarlarla ilgili Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve AFAD ekiplerimiz çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi açısından bizler de Ankara'daki takiplerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.