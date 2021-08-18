Selena'nın kötü kalpli Kıvılcım'ı Hazal Şenel büyüdü! Şenel'in Instagram fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı!

Sinem Kobal, Gökhan Keser, Zuhal Topal ile "Selena" adlı dizide rol alan Şenel'in son hali görenlerin dikkatini çekti. Selena dizisinde üç yetim kızın iyilik perisi Selena ile karşılaşması, sonrasında yengeleri ve kötü kalpli Kıvılcım ile baş etme serüvenleri işlendi. İşte Selena'daki "Kıvılcım" rolü ile akıllara kazınan Hazal Şenel'in şimdiki hali...

İŞTE SELENA'NIN KIVILCIM'I, HAZAL ŞENEL'İN INSTAGRAM FOTOĞRAFLARI

Başrollerinde Sinem Kobal, Zuhal Topal, Gökhan Keser, Cansu Demirci, Dilara Kurtulmuş, Gizem Güven'in yer aldığı Selena dizisinde "Kıvılcım" rolüne hayat veren başarılı oyunu Hazal Şenel'in yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı.

Değişimi ile sosyal medyada da ara ara gündem olan Hazal Şenel, Selena'nın ardından Pis Yedili, Bahtiyar Ölmez, Türk Malı, Bizans Oyunları gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Selena'daki Kıvılcım rolü ile akıllara kazınan başarılı oyuncu Şenel, Instagram'dan aktif olarak paylaşım yapıyor.

Oldukça fit görünüme sahip Hazal Şenel tatil ve spor pozlarının yanında sevgilisi Bertan Asllani ile de sık sık paylaşım yapıyor.