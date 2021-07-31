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Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven'in Sihirli Annem'deki Ceren'den farkı! İşte yıllar içindeki değişimi

31.07.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2003 yılında ekranlarda yayınlanan "Sihirli Annem" ve sonrasında ekrana gelen "Selena" dizilerinde rol alan genç oyuncu Gizem Güven, dizilerin üzerinden seneler geçmesine rağmen halen gündeme gelmeye devam ediyor. Güven'in iki dizi arasındaki değişimi sosyal medyada da sıkça gündeme geliyor. İşte Selena'da Leyla ve Sihirli Annem'de Ceren karakterini canlandıran, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat süren Gizem Güven'in değişimi...

Seneler önce ekrana gelen ve yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde 'Ceren' karakterine hayat veren Güzem Güven, daha sonra Selena dizisinde de canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle biliniyor. Şimdilerde ekranlardan uzakta yaşayan Gizem Güven'in değişimi şaşırtıyor.

Selena'dan Sihirli Annem'e Gizem Güven'in değişimi!

2006 yılında ilk kez ekranlara gelen ve bir dönemin unutulmaz dizileri arasına adını yazdıran Selena, üzerinden seneler geçmesine rağmen halen oyuncularıyla pek çok kez gündeme geliyor.
Sevilen fantastik kurgu dizisinde 'Leyla' karakterini canlandıran genç oyuncu Gizem Güven'in daha önceki senelerde ekranlarda yayınlanan bir başka fantastik gençlik dizisi olan 'Sihirli Annem'de rol aldığı biliniyor.

İki dizi arasındaki değişimi konuşuluyor

İki dizi arasındaki değişimi konuşuluyor
Gizem Güven'in iki dizi arasındaki değişimi sosyal medyada da çokça konuşuluyor.
2003 yılında ilk kez ekranlara gelen Sihirli Annem'de 'Ceren' karakterini canlandıran Gizem Güven'in o yıllarda yaşının daha küçük olduğu ve oyunculuğa henüz yeni yeni başlangıç yaptığı biliniyor.

Oyunculuğa 3 yaşında başladı!

Oyunculuğa 3 yaşında başladı!
Sihirli Annem başladığında Gizem Güven'in yaklaşık 10 yaşlarında olduğu biliniyor. Güzel oyuncu, yüzündeki doğal gülümseme ile dikkat çekiyor. Güven, ayrıca 3 yaşından itibaren bazı reklam filmlerinde rol almış ve sinema filmi dublajı yapmıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Gizem Güven
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