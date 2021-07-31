Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven'in Sihirli Annem'deki Ceren'den farkı! İşte yıllar içindeki değişimi

Seneler önce ekrana gelen ve yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde 'Ceren' karakterine hayat veren Güzem Güven, daha sonra Selena dizisinde de canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle biliniyor. Şimdilerde ekranlardan uzakta yaşayan Gizem Güven'in değişimi şaşırtıyor.

Selena'dan Sihirli Annem'e Gizem Güven'in değişimi!

2006 yılında ilk kez ekranlara gelen ve bir dönemin unutulmaz dizileri arasına adını yazdıran Selena, üzerinden seneler geçmesine rağmen halen oyuncularıyla pek çok kez gündeme geliyor.

Sevilen fantastik kurgu dizisinde 'Leyla' karakterini canlandıran genç oyuncu Gizem Güven'in daha önceki senelerde ekranlarda yayınlanan bir başka fantastik gençlik dizisi olan 'Sihirli Annem'de rol aldığı biliniyor.

İki dizi arasındaki değişimi konuşuluyor Gizem Güven'in iki dizi arasındaki değişimi sosyal medyada da çokça konuşuluyor.

2003 yılında ilk kez ekranlara gelen Sihirli Annem'de 'Ceren' karakterini canlandıran Gizem Güven'in o yıllarda yaşının daha küçük olduğu ve oyunculuğa henüz yeni yeni başlangıç yaptığı biliniyor.