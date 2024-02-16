Selin Ciğerci karşısında gazetecileri görünce şaşırdı! "Çok utanıyorum"

Son olarak taşıyıcı anne yöntemiyle bir kız çocuğu sahibi olan ve Miami'ye yerleşmeye karar veren Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Son dönemde adı kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarına karışan Selin Ciğerci özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Ciğerci, son olarak elinde çiçekle görüntülendi. Bir arkadaşından çiçek alan iş insanı, gazetecileri karşısında görünce şaşırdı.
Snobmagazin'in haberine göre; Ciğerci, "Bir şey yok. Çok utanıyorum" ifadelerini kullandı.
İş insanı, "Arkadaşça çiçek. Sağolsun almış. Gerçekten hayatımda kimse yok. İnanın kimse yok Sizi görünce utandım" diye konuştu.