MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci karşısında gazetecileri görünce şaşırdı! "Çok utanıyorum"

Selin Ciğerci karşısında gazetecileri görünce şaşırdı! "Çok utanıyorum"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.02.2024 17:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde elinde çiçekle görüntülendi. Ciğerci, çiçeğin arkadaşından geldiğini belirtti. Gazetecileri karşısında görünce şaşıran ünlü isim" Sizi görünce utandım" dedi.

Son olarak taşıyıcı anne yöntemiyle bir kız çocuğu sahibi olan ve Miami'ye yerleşmeye karar veren Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Youtube

ELİNDE ÇİÇEKLE GÖRÜNTÜLENDİ

Son dönemde adı kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarına karışan Selin Ciğerci özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Ciğerci, son olarak elinde çiçekle görüntülendi. Bir arkadaşından çiçek alan iş insanı, gazetecileri karşısında görünce şaşırdı.

Snobmagazin'in haberine göre; Ciğerci, "Bir şey yok. Çok utanıyorum" ifadelerini kullandı.

İş insanı, "Arkadaşça çiçek. Sağolsun almış. Gerçekten hayatımda kimse yok. İnanın kimse yok Sizi görünce utandım" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci anne
En Çok Okunan Haberler
Her yerde aranıyordu! Tarlada ölü bulundu, bıraktığı not dikkat çekti

Her yerde aranıyordu! Tarlada ölü bulundu, bıraktığı not dikkat çekti

Erdoğan duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu

Erdoğan duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu

Cemil Tugay olmadığını anlayınca...

Cemil Tugay olmadığını anlayınca...

Prof. Dr. Naci Görür'den o il için kritik deprem uyarısı!

Prof. Dr. Naci Görür'den o il için kritik deprem uyarısı!

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye giren üniversite öğrencisi AIDS'li çıktı!

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye giren üniversite öğrencisi AIDS'li çıktı!

Sagiv Jehezkel, Antalyaspor'un başına bela oldu

Sagiv Jehezkel, Antalyaspor'un başına bela oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.