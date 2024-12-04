Selin Ciğerci'nin uzayan çenesi ve yüzünün değişimi görenleri şaşırttı

Selin Ciğerci, son zamanlarda sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Gerek serveti gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ciğerci bir süredir iki ülke arasında gidip geliyor.

Bir süredir Türkiye ve Miami arasında kızı Selenay'la birlikte mekik dokuyan fenomen aşk hayatıyla da gündeme geliyor.

ICARDI İLE ANILDI

Icardi ile ilişki yaşadığı iddiası ve sonrasında gizemli bir adamla yakalanmasıyla çok konuşuldu.



Ciğerci yakalanınca "Üşüdüm elini tuttum" açıklamasıyla da uzun süre gündemde kaldı.

Fenomen isim şimdi de yine yüzündeki değişimle adından söz ettiriyor. Ciğerci'nin çenesindeki belirgin değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Artık daha fazla kendinle oynama", "Kendine yazık ettin", "Uzaylı gibi olmuş", "Düşmanı Deniz Akkaya'ya döndü" yorumları yapıldı.

Cinsiyet değişimi sonrası pek çok ameliyat olan Selin Ciğerci geçtiğimiz yıl çenesini eritmiş ve gözlerini yukarı çektirmişti.