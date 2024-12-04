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  4. Selin Ciğerci'nin uzayan çenesi ve yüzünün değişimi görenleri şaşırttı

Selin Ciğerci'nin uzayan çenesi ve yüzünün değişimi görenleri şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.12.2024 07:45
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Selin Ciğerci'nin yüz değişimi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü fenomenin çenesindeki uzamanın ve yüz hatlarındaki değişiklik sosyal medyada gündem oldu.

Selin Ciğerci, son zamanlarda sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Gerek serveti gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ciğerci bir süredir iki ülke arasında gidip geliyor.

Bir süredir Türkiye ve Miami arasında kızı Selenay'la birlikte mekik dokuyan fenomen aşk hayatıyla da gündeme geliyor.

ICARDI İLE ANILDI

Icardi ile ilişki yaşadığı iddiası ve sonrasında gizemli bir adamla yakalanmasıyla çok konuşuldu.

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Ciğerci yakalanınca "Üşüdüm elini tuttum" açıklamasıyla da uzun süre gündemde kaldı.

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Fenomen isim şimdi de yine yüzündeki değişimle adından söz ettiriyor. Ciğerci'nin çenesindeki belirgin değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Artık daha fazla kendinle oynama", "Kendine yazık ettin", "Uzaylı gibi olmuş", "Düşmanı Deniz Akkaya'ya döndü" yorumları yapıldı.

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Cinsiyet değişimi sonrası pek çok ameliyat olan Selin Ciğerci geçtiğimiz yıl çenesini eritmiş ve gözlerini yukarı çektirmişti.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı

Pınar Dilşeker

Pınar Dilşeker
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci
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