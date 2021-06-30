Sen Çal Kapımı 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Senden hoşlanmaya başladım Serkan Bolat"

Başrolelrinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı fenomen dizi "Sen Çal Kapımı" seyirciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. FOX ekranlarında her çarşamba seyircisiyle buluşan fenomen Sen Çal Kapımı dizisinin 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kiraz, Serkan'ı öpüp "Senden hoşlanmaya başladım Serkan Bolat" diyor.

Sen Çal Kapımı 43. bölüm 2. fragman yayınlandı

İlgi ile takip edilen Sen Çal Kapımı dizisinde Eda'nın "bencil" ve "insafsız" sözlerini sarf ettiği duyuluyor. Öte yandan Eda, Serkan'a "Bence sen evine, işine dön" diyor.

Kendisine yöneltilen "Eda'yı hala seviyor musun? sorusuna Serkan "evet" yanıtını veriyor. "Kiraz'ı seviyor musun?" sorusuna ise ne yanıt vereceği merak konusu oluyor.

Fragmanın sonunda Serkan'ın Eda'nın kapısını çaldığı ve konuşmak istediği görülüyor. Peki Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

İlk bölümü 8 Temmuz 2020'de başlayan Sel Çal Kapımı dizisi her çarşamba FOX TV ekranlarında 20.00'da seyircilerle buluşuyor.