Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kimler?

Burak Aksak'ın yazıp yönettiği ve 2017 yılında vizyona giren Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi bugün televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Binnur Kaya, Demet Özdemir ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerinde olduğu filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir?

Demet Özdemir, Binnur Kaya gibi sevilen isimlerin rol aldığı ve 2017 senesinde gösterime giren Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi bugün televizyon ekranlarında yer alacak.

Yönetmen koltuğunda Burak Aksak'ın oturduğu filmin senaryosunu yine Burak Aksak yazmıştır. Filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Oyuncuları kimler? Binnur Kaya - Şengül Demet Özdemir - Aysel Uraz Kaygılaroğlu - Selim Nergis Öztürk - Ayfer Berat Yenilmez - Doktor Şenol Meltem Gülenç - Latife Okan Çabalar - Metin Bora Cengiz - Anıl

Konusu nedir? Filmde, ailesinin vefatı sonrasında psikolojik sorunlarla boğuşmakta olan Aysel’in hikayesi anlatılıyor. Aysel, psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek amacıyla dans etmeye başlıyor. Sonrasında dans hocası Şengül’ün de yardımıyla hayata en baştan tutunuyor ve kendisine yepyeni bir sayfa açıyor.