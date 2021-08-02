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Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kimler?

02.08.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen koltuğunda Burak Aksak'ın oturduğu ve senaryosunun yine Burak Aksak'ın kaleminden çıktığı Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi bugün Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Başrollerinde Binnur Kaya, Demet Özdemir ve Uraz Kaygılaroğlu gibi sevilen isimlerin olduğu filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Burak Aksak'ın yazıp yönettiği ve 2017 yılında vizyona giren Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi bugün televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Binnur Kaya, Demet Özdemir ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerinde olduğu filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir?

Demet Özdemir, Binnur Kaya gibi sevilen isimlerin rol aldığı ve 2017 senesinde gösterime giren Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi bugün televizyon ekranlarında yer alacak.
Yönetmen koltuğunda Burak Aksak'ın oturduğu filmin senaryosunu yine Burak Aksak yazmıştır. Filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Oyuncuları kimler?

Oyuncuları kimler?
Binnur Kaya - Şengül Demet Özdemir - Aysel Uraz Kaygılaroğlu - Selim Nergis Öztürk - Ayfer Berat Yenilmez - Doktor Şenol Meltem Gülenç - Latife Okan Çabalar - Metin Bora Cengiz - Anıl

Konusu nedir?

Konusu nedir?
Filmde, ailesinin vefatı sonrasında psikolojik sorunlarla boğuşmakta olan Aysel’in hikayesi anlatılıyor. Aysel, psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek amacıyla dans etmeye başlıyor. Sonrasında dans hocası Şengül’ün de yardımıyla hayata en baştan tutunuyor ve kendisine yepyeni bir sayfa açıyor.
Fakat dans etmek dışarıdan bakıldığı kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor. “Şengül Dans Okulu”nun öğrencilerinden biri olarak kendini ve yeteneğini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmek için uğraşacak.
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Anahtar Kelimeler:
Binnur Kaya Demet Özdemir Uraz Kaygılaroğlu
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