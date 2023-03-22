Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! "Kendisine ulaşamıyoruz, umarım kaza geçirmemiştir"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisler'inde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, birçok konu hakkında konuşurken, ilginç açıklamalarda bulundu.
"Milli arada sayımız çok az" diyen Güneş "12 oyuncumuz milli takımlarda. 2 tane genç oyuncumuz geri geldi. Salih Uçan da özel durumu nedeniyle yarın gelecek. Tayyip Talha'nın sakatlığını biliyorsunuz, derbiye yetişir mi bilemiyoruz. Valetin Rosier boğazından ameliyat oldu. Gedson dişinden ameliyat oldu." şeklinde konuştu.
Öte yandan bugün kendisine verilen iznin dolduğu ve neden takıma katılmadığı sorulan Dele Alli için de konuşan Güneş, "Dele Alli gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz, telefon ile ulaşamadık. İnşallah kaza falan geçirmemiştir." ifadelerini kullandı.
"İlk maçımız Fenerbahçe ile, onlara bu maçın önemini önlerine koyacağız. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. Fenerbahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi."