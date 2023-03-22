Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! "Kendisine ulaşamıyoruz, umarım kaza geçirmemiştir"

DERBİ SÖZLERİ

"İlk maçımız Fenerbahçe ile, onlara bu maçın önemini önlerine koyacağız. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. Fenerbahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi."