Sercan Yıldırım nikah tarihini duyurdu! Nişanlısının sosyal medya paylaşımları olay oldu!

Survivor 2020 sezonunun renkli yarışmacılarından Sercan Yıldırım, nişanlısı Nihan Yönel ile 5 Aralık'ta nikah masasına oturacağını duyurdu. Yıldırım'ın kalbini çalan Nihan Yönel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı.
NİŞANLISI YOGA EĞİTMENİ
Yeni imajıyla dikkat çeken Sercan Yıldırım, geçtiğimiz eylül ayında nişanlanarak sevenlerini şaşırtmıştı.
Yıldırım'ın yoga eğitmeni nişanlısı Nihan Yönel, sosyal medyada verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.
Esnek vücuduyla dikkat çeken Nihan Yönel'in, kendisine ait bir yoga stüdyosu var.
Instagram'da 10 binden fazla takipçisi bulunan Yönel, Ege Üniversitesi mezunu.
5 Aralık günü Sercan Yıldırım ile nikah masasına oturacak olan Yönel, vücudunun esnekliğini sergilediği pozlarıyla görenleri şaşırtıyor. İşte Nihan Yönel'in Instagram paylaşımları:
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