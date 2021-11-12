Sercan Yıldırım nikah tarihini duyurdu! Nişanlısının sosyal medya paylaşımları olay oldu!

Survivor 2020 sezonunun renkli yarışmacılarından Sercan Yıldırım , nişanlısı Nihan Yönel ile 5 Aralık'ta nikah masasına oturacağını duyurdu. Yıldırım'ın kalbini çalan Nihan Yönel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Esnek vücuduyla dikkat çeken Nihan Yönel'in, kendisine ait bir yoga stüdyosu var.