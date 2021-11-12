MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sercan Yıldırım nikah tarihini duyurdu! Nişanlısının sosyal medya paylaşımları olay oldu!

Sercan Yıldırım nikah tarihini duyurdu! Nişanlısının sosyal medya paylaşımları olay oldu!

12.11.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren eski futbolcu Sercan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda nişanlandığını duyurmuştu. Yıldırım, nikah tarihini, dün Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Yıldırım'ın nişanlısı Nihan Yönel, merak konusu oldu.

Survivor 2020 sezonunun renkli yarışmacılarından Sercan Yıldırım, nişanlısı Nihan Yönel ile 5 Aralık'ta nikah masasına oturacağını duyurdu. Yıldırım'ın kalbini çalan Nihan Yönel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Sercan Yıldırım nikah tarihini duyurdu! Nişanlısının sosyal medya paylaşımları olay oldu!

NİŞANLISI YOGA EĞİTMENİ

Yeni imajıyla dikkat çeken Sercan Yıldırım, geçtiğimiz eylül ayında nişanlanarak sevenlerini şaşırtmıştı.
Yıldırım'ın yoga eğitmeni nişanlısı Nihan Yönel, sosyal medyada verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.
Esnek vücuduyla dikkat çeken Nihan Yönel'in, kendisine ait bir yoga stüdyosu var.
Instagram'da 10 binden fazla takipçisi bulunan Yönel, Ege Üniversitesi mezunu.
5 Aralık günü Sercan Yıldırım ile nikah masasına oturacak olan Yönel, vücudunun esnekliğini sergilediği pozlarıyla görenleri şaşırtıyor. İşte Nihan Yönel'in Instagram paylaşımları:
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esrarengiz evde sır olaylar devam ediyor! Diyanete çağrı

Esrarengiz evde sır olaylar devam ediyor! Diyanete çağrı

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Resmî Gazete'de yayımlandı! Kamulaştırılacak

Resmî Gazete'de yayımlandı! Kamulaştırılacak

Heyecanlandıran görüntü! 3 metre mesafede köpek balıkları

Heyecanlandıran görüntü! 3 metre mesafede köpek balıkları

Haluk Levent'ten sesini kaybeden ünlü şarkıcı Tüdanya'ya destek

Haluk Levent'ten sesini kaybeden ünlü şarkıcı Tüdanya'ya destek

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

''Ama ben bakireyim'' demişti! Son hali inanılmaz!

''Ama ben bakireyim'' demişti! Son hali inanılmaz!

Galatasaraylı futbolcuya şok! Mesajı ifşa oldu

Galatasaraylı futbolcuya şok! Mesajı ifşa oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.