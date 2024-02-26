Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray maçının hakemi Abdülkadir Bitigen'e ağza alınmayacak sözler! ''Karına sövseler, buyur ağabey akşam ben getireyim diyeceksin...''

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray Rams Park’ta Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilen Cimbom bu müsabakanın ardından oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

HAKEMİN KARARLARI TARTIŞILDI

Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'in verdiği kararlar sosyal medyada tartışma konusu olurken Serdar Ali Çelikler'den çok sert ifadeler geldi.

"3 KERE F...O... DİYOR"

Serdar Ali Çelikler, "3 kere f... o... diyor duymuyorsun, görmüyorsun. Çünkü sen adam da değilsin hakem de değilsin. Senin karına sövseler 'buyur ağabey akşam ben getireyim' diyeceksin, o haldesin. Çünkü siz ahlaksızsınız!" dedi.

