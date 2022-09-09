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  4. Serdar Dursun'un yeni adresi şaşırttı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı

Serdar Dursun'un yeni adresi şaşırttı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı

09.09.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın adeta Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımının ayrıntılarını açıklayan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak flaş itiraflarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin Tayyip Talha Sonuç transferi için Serdar Dursun'u takasta önerdiğini söyleyen Murat Sancak, Serdar'ın yurt dışında oynamak istediği için gelen teklifi reddettiğini ifade etti.

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç transferinde yaşanan gelişmeleri açıkladı. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Tayyip Talha transferinde Serdar Dursun'un takas olarak Adana Demirspor'a gitmeyi kabul etmemesinden dolayı genç oyuncu Beşiktaş'a transfer oldu.

SERDAR DURSUN'UN YENİ ROTASI YURT DIŞI

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Serdar Dursun'un yurt dışına gitmeyi istediğini söyleyen Sancak, "Serdar Dursun, Adana'ya gelmek istemediğini bize söyledi. Serdar Dursun kabul etseydi bu transfer olacaktı. Fenerbahçeli yöneticiler bu transferi çok istedi, Allah var. Fenerbahçeli yöneticiler Serdar Dursun ile görüştü. Benim yöneticilerim, Montella Serdar Dursun ile görüştü. Yurt dışını beklediğini söyledi. Bir şey diyemedik." ifadelerini kullandı.

SERDAR DURSUN FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Murat Sancak Serdar Dursun beşiktaş fenerbahçe tayyip talha sanuç
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