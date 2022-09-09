Serdar Dursun'un yeni adresi şaşırttı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç transferinde yaşanan gelişmeleri açıkladı. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Tayyip Talha transferinde Serdar Dursun'un takas olarak Adana Demirspor'a gitmeyi kabul etmemesinden dolayı genç oyuncu Beşiktaş'a transfer oldu.

SERDAR DURSUN'UN YENİ ROTASI YURT DIŞI

Serdar Dursun'un yurt dışına gitmeyi istediğini söyleyen Sancak, "Serdar Dursun, Adana'ya gelmek istemediğini bize söyledi. Serdar Dursun kabul etseydi bu transfer olacaktı. Fenerbahçeli yöneticiler bu transferi çok istedi, Allah var. Fenerbahçeli yöneticiler Serdar Dursun ile görüştü. Benim yöneticilerim, Montella Serdar Dursun ile görüştü. Yurt dışını beklediğini söyledi. Bir şey diyemedik." ifadelerini kullandı.