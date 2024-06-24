Seren Serengil'in 5 katlı lüks villasında yok yok... Köpeklerin bile evi var

Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' her hafta bir ünlü ismin evine konuk oluyor.
Evrim Akın bu hafta, 90’lı yıllardaki assolistliği, dobralığı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Seren Serengil'in evine konuk oldu.
Serengil beş yıllık hayat arkadaşı Mustafa Tohma ile yaşadığı 5 katlı villasının kapılarını ilk kez açtı.
Serengil, modern ve klasik çizgiler taşıyan evini kendi zevkine göre tasarladığını ifade etti. Evin dizaynı dikkat çekti.
Ünlü şarkıcının göz kamaştıran doğa manzaralı bahçesi görenleri kendisine hayran bıraktı.
Birçok evcil hayvanı olan Serengil, bahçesine köpekleri için özel olarak yaptırdığı evleri de göstermeyi de ihmal etmedi.