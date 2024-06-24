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'Yaşayan En Güzel Kadın' Sıla Türkoğlu seçildi! Hande Erçel de listede...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.06.2024 09:17
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The Netizens Report dergisinin yaptığı oylamada 2024 yılının 'Yaşayan en güzel kadını' Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu seçilirken 'Yaşayan en yakışıklı erkek' ise oyuncu Zhang Zhehan seçildi. Dilraba Dilmurat ikinci sırada kendisine yer bulurken Hande Erçel ise üçüncü sırada yerini aldı.

'Yaşayan En Güzel Kadın' Sıla Türkoğlu seçildi! Hande Erçel de listede...

Dünyaca ünlü anket platformlarından olan The Netizens Report dergisinin yaptığı oylamada 2024 yılının 'Yaşayan en güzel kadını' ve 'Yaşayan en yakışıklı erkeği' belli oldu.

Oylamaya göre, 'Yaşayan en güzel kadın' Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu oldu. 'Yaşayan en yakışıklı erkek' olarak ise Zhang Zhehan seçildi.

SILATÜRK

Sıla Türkoğlu'nun en güzel kadın olması sosyal medyada da gündem oldu. Güzel oyuncunun hayranları "Şahane kadar" derken bazı sosyal medya takipçileri ise "Kime göre neye göre kim seçiyor bu güzelleri" yorumlarında bulundu.

HALİL İBRAHİM CEYHAN EN YAKIŞIKLI TÜRK ERKEĞİ OLDU

Dilraba Dilmurat ikinci sıraya kendisine yer bulurken son dönemlerde gündemden düşmeyen Hande Erçel ise üçüncü sırada yer aldı.

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Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ise The Netizens Report Dergisinin yaptığı oylamada 2024 yılının en yakışıklı Türk erkeği seçildi.

HALİLASON

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Sıla Türkoğlu
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