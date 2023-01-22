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Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'da yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu!

22.01.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Şahmaran dizisi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine girdi. Dizide iç çamaşırlı halleriyle sık görünen Sarıkaya'nın orgazm sahnesi de olay oldu.

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Şahmaran gündemde. Netflix dizisi Şahmaran daha başlamadan bazı cesur sahneleriyle öne çıkmıştı. Dizi yayınlanınca ise Sarıkaya'nın iç çamaşırlı halleri gündem oldu.

Dizinin 8 bölümlük ilk sezonunun yayınlanmasının ardından ise Serenay Sarıkaya'nın orgazm dolu sahnesi de çok konuşuldu.

ŞAHMARAN'IN ŞAHSU'NUN CESUR SAHNELERİ

Uyku sahnesiyle açılan 3. bölümde Şahmaran'ın Şahsu'nun yatağına yılan girdi. Yılanla adeta cinsel ilişkiye giren Serenay Sarıkaya'nın tatmin olduğu sahneler sosyal medyanın gündemine girdi.

Kimi seyirci bu sahneleri gereksiz bulurken kimi seyirci ise güzel oyuncunun oyunculuğunu başarılı buldu.

ŞAHMARAN KONUSU

ŞAHMARAN KONUSU

Şahmaran dizisi, yıllar önce annesini terk eden dedesi ile yüzleşme kararı alan Şahsu'nun kendisini sıra dışı ve gizemli bir topluluğun içinde bulmasıyla başlıyor.

Şahsu, tam merkezinde olduğu Şahmaran kehanetinden ve onu bekleyen aşktan habersizdir. Oysa sadece iki kişinin değil, iki ırkın kaderi bu aşka bağladır. İnsanların ve yılanların...

Şahsu (Serenay Sarıkaya), annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.

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