Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'da yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu!

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Şahmaran gündemde. Netflix dizisi Şahmaran daha başlamadan bazı cesur sahneleriyle öne çıkmıştı. Dizi yayınlanınca ise Sarıkaya'nın iç çamaşırlı halleri gündem oldu.

Dizinin 8 bölümlük ilk sezonunun yayınlanmasının ardından ise Serenay Sarıkaya'nın orgazm dolu sahnesi de çok konuşuldu.