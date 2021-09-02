Serge Aurier kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Serge Aurier nereli?

Transferde hareketli günler yaşayan sarı lacivert takımın bir golcü, orta saha, sağ ve sol bek alması beklenmekte. Fenerbahçe'nin son olarak ise Tottenham ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Serge Aurier ile ismi geçiyor. Transfer iddiası sonrası Serge Aurier'in hayatı merak konusu oldu.

28 yaşında olan ve 24 Aralık 1992 Ouragahio, Fildişi Sahili doğumlu Serge Alain Stéphane Aurier, Fransız vatandaşlığına sahip Fildişi Sahilli millî futbolcudur. 2017 senesinde Tottenham'a yaklaşık 23 milyon £ 'a katılmıştır. İlk dizilişte sağ bek olarak oynamaktadır.

2009 senesinde Lens takımında prosefyonel olan isim burada tam 3 yıl geçirmiştir. Bu oyuncu daha sonra Ligue 1 ekiplerinden Toulouse takımına transfer olmuştur. Daha sonra Toulouse FC'ye geçen isim 2013 yılında Lens takımından transfer edilmiştir.Aurier'den beklenti burada fazla değildi ancak o beklentinin üzerine çıktı ve harika bir sezon geçirdi. Ayrıca Whoscored tarafından yılın sağ beki seçildi.