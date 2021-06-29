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Sergen Deveci'den sevgilisi Melis İşiten'e: "İyi ki doğdun gülüşü yüzünün yarısı olan kadın"

29.06.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile boşanmasının ardından bir süredir kalbine kimseyi almayan Melis İşiten, şimdilerde komedyen Sergen Deveci ile aşk yaşıyor. Bugün yeni yaşına basan İşiten'in doğum gününü esprili paylaşımlar ile kutlayan Deveci'nin paylaşımları dikkat çekti. Çiçeği burnunda çiftin bu yaklaşımları hayranlarını güldürdü.

Geçtiğimiz aylarda komedyen Sergen Deveci'nin Youtube platformunda yayınladığı 'talk show' adlı programa konuk olan oyuncu Melis İşiten'in adı aşk dedikodularına karışmıştı. 2019 yılında Uraz Kaygılaroğlu'nda ayrılmasının ardından ilk kez aşk söylentisi çıkan ünlü oyuncu, sessiz kalamayarak iddiaları doğrulaşmıştı. Bir süredir birliktelik yaşayan çiftten Deveci, sevgilisi İşiten'in doğum gününü esprili paylaşımları ile kutladı.

Sergen Deveci'den sevgilisi Melis İşiten'e romantik kutlama!

Son olarak 'Maraşlı' dizisinde Dilşad karakterine hayat vererek ekranlarda boy gösteren oyuncu Melis İşiten bugün yeni yaşına bastı.

AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI
Geçtiğimiz aylarda programına konuk olduğu Sergen Deveci ile aşk yaşamaya başlayan İşiten, yeni yaşını sevgilisi ve dostlarıyla kutladı.

"DİLEĞİMİ TUTTUM"

"DİLEĞİMİ TUTTUM"
32 yaşına giren işiten son postunda 'Dileğimi tuttum' mesajı ile kafaları karıştırırken, komedyen sevgilisi Deveci'nin doğum günü paylaşımları dikkat çekti.

MUZİP KUTLAMASI GÜLDÜRDÜ

MUZİP KUTLAMASI GÜLDÜRDÜ
Youtube platformunda yaptığı 'talk show' adlı program ile tanınan deveci sevgilisi Melis İşiten'in doğum günü muzip mesajları ile kutladı.

GÜLÜŞÜ YÜZÜNÜN YARISI

GÜLÜŞÜ YÜZÜNÜN YARISI
İşiten'in oyunculuğuna takılan Deveci, yayınladığı kareye 'İyi ki doğdun gülüşü yüzünün yarısı olan kadın' notunu düşmesi ile gönülleri fethetti.
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Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu
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