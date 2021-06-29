Sergen Deveci'den sevgilisi Melis İşiten'e: "İyi ki doğdun gülüşü yüzünün yarısı olan kadın"

Geçtiğimiz aylarda komedyen Sergen Deveci'nin Youtube platformunda yayınladığı 'talk show' adlı programa konuk olan oyuncu Melis İşiten'in adı aşk dedikodularına karışmıştı. 2019 yılında Uraz Kaygılaroğlu'nda ayrılmasının ardından ilk kez aşk söylentisi çıkan ünlü oyuncu, sessiz kalamayarak iddiaları doğrulaşmıştı. Bir süredir birliktelik yaşayan çiftten Deveci, sevgilisi İşiten'in doğum gününü esprili paylaşımları ile kutladı.

Sergen Deveci'den sevgilisi Melis İşiten'e romantik kutlama!

Son olarak 'Maraşlı' dizisinde Dilşad karakterine hayat vererek ekranlarda boy gösteren oyuncu Melis İşiten bugün yeni yaşına bastı.

AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI Geçtiğimiz aylarda programına konuk olduğu Sergen Deveci ile aşk yaşamaya başlayan İşiten, yeni yaşını sevgilisi ve dostlarıyla kutladı.

"DİLEĞİMİ TUTTUM" 32 yaşına giren işiten son postunda 'Dileğimi tuttum' mesajı ile kafaları karıştırırken, komedyen sevgilisi Deveci'nin doğum günü paylaşımları dikkat çekti.

MUZİP KUTLAMASI GÜLDÜRDÜ Youtube platformunda yaptığı 'talk show' adlı program ile tanınan deveci sevgilisi Melis İşiten'in doğum günü muzip mesajları ile kutladı.