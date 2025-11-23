Sergen Yalçın 1 puanı böyle açıkladı: Psikolojimiz bozuldu!

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir rekabete sahne olan mücadelede kazanan çıkmazken 1-1'lik skorla puanlar paylaşıldı.
Evinde 3 maçtır galip gelemeyen Siyah-Beyazlılar'da maçın ardından taraftar yönetime ve Sergen Yalçın'a tepki gösterirken deneyimli teknik adam maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Beşiktaş evinde 3 maçtır kazanamıyor. Oyunda neler eksikti?" sorusuna yanıt veren Sergen Yalçın, "Çok iyi başlamadık ilk 15-20 dakikada. Oyuncular alıştı ve kontrol bize geçti. 20-25 dakikayı çok etkili oynadık. İkinci yarı iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hata maalesef, kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Bir tane daha yiyebilirdik hatta. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.
Sonuç sebebiyle üzgün olduklarını belirten Yalçın, "Üzgünüz. Kazanmak amacındaydık. Oyuncuların enerjileri iyiydi. Şanssızdık. Olmayınca olmuyor." dedi.
Mücadeleyi değerlendirmeye devam eden deneyimli hoca, "Oyuncularla sürekli konuşuyoruz. Puan kaybettiğimiz maçlarda öne geçip puan veriyoruz. Anlaşılır gibi değil. Çok bireysel hatalar oluyor. Bireysel hatalar belimizi büktü. Bireysel hatanın çalışması yok. Bunu çözecek çalışma yok. Olabiliyor bunlar. Önlem alamıyoruz bunlara doğal olarak. 1-0'dan sonra bireysel hatadan gol yemesek daha enerjik, motivasyonu yüksek olacaktı takım. Futbol canlı oyun. Her şeyi öngöremiyoruz. Takım iyi niyetli. Oyun anlayışımız fena değil. Takım mücadele de ediyor. Samsunspor da iyi ve güçlü bir ekip. Kazanabilirdik, futbolda her türlü sonuç insanın başına gelebiliyor." ifadelerini kullandı.
Basın toplantısında da karşılaşma hakkında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "İlk 15-20 dakika çok dengeli geçti. 45'e geçti agresif ve tempolu oynadık, kontrol bizdeydi. Pozisyonlar bulduk. VAR'dan devreye girdiği bir pozisyon var. VAR orta hakeme penaltı diyor, orta hakem kendi yorumunu katıyor. Kendi yorumu penaltı olmadığı fikrinde ve penaltıyı iptal ediyor. Bunların herhalde çok olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de, VAR çağıracak, hakem kendi yorumunu katıp penaltı değil diyecek. VAR zaten çağırıp inceliyor, penaltı olduğuna karar veriyor, enteresan. Bu kadar iş içinde bir de hakem arkadaşlarla uğraşıyoruz sağ olsunlar. Güzel maçlar yönetiyorlar hepsi. Hakemliklerini bizim maçlarda kanıtlamaya çalışıyorlar. Diğer maçlarda verilen penaltılara bakıyoruz, böyle olmuyor, hakem VAR'a gidiyor, penaltıyı veriyor, kimse iptal etmiyor." açıklamasında bulundu.
Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "İkinci yarı iyi başladık. 15 dakikalık bölümde kontrol bizdeydi. Bilal'in pozisyonunda penaltı verdi ve öne geçtik. Öne geçince klasik, öne geçer geçmez oyundan kopma ve rakibe verme, bireysel hatadan gol yedik. Bu kadar üst üste bireysel hata nasıl olur, bilmiyorum. Şanssızlık. Gündeme geldi bizim açımızdan. Golden sonra psikolojimiz bozuldu, taraftarı da kaybettik. İkinciyi de yiyebilirdik. Rakibe pozisyonlar verdik ama skor 1-1 bitti. Ne diyebiliriz bilmiyorum. Şimdilik bu kadar." ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum