Sergen Yalçın 1 puanı böyle açıkladı: Psikolojimiz bozuldu!

Basın toplantısında da karşılaşma hakkında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "İlk 15-20 dakika çok dengeli geçti. 45'e geçti agresif ve tempolu oynadık, kontrol bizdeydi. Pozisyonlar bulduk. VAR'dan devreye girdiği bir pozisyon var. VAR orta hakeme penaltı diyor, orta hakem kendi yorumunu katıyor. Kendi yorumu penaltı olmadığı fikrinde ve penaltıyı iptal ediyor. Bunların herhalde çok olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de, VAR çağıracak, hakem kendi yorumunu katıp penaltı değil diyecek. VAR zaten çağırıp inceliyor, penaltı olduğuna karar veriyor, enteresan. Bu kadar iş içinde bir de hakem arkadaşlarla uğraşıyoruz sağ olsunlar. Güzel maçlar yönetiyorlar hepsi. Hakemliklerini bizim maçlarda kanıtlamaya çalışıyorlar. Diğer maçlarda verilen penaltılara bakıyoruz, böyle olmuyor, hakem VAR'a gidiyor, penaltıyı veriyor, kimse iptal etmiyor." açıklamasında bulundu.