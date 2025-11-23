Beşiktaş'ta taraftarın sabrı taştı! Maç sonunda Sergen Yalçın'a protesto

Beşiktaş sahasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlardan istifa tezahüratları yükseldi.

YÖNETİME SERT TEPKİ

Tribünler ilk olarak Serdal Adalı ve yönetimini hedef aldı. Taraftarlar, takımın gidişatından duydukları rahatsızlığı “istifa” tezahüratlarıyla göstererek kulüp yönetimine net bir mesaj verdi.

SERGEN YALÇIN’A PROTESTO

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından bu kez tepkilerin odağında teknik direktör Sergen Yalçın vardı. Tribünler, hem takım performansını hem de son haftalardaki sonuçları eleştirerek Yalçın’a yönelik istifa çağrıları yaptı.

"SERGEN İSTİFA"

Siyah-beyazlı taraftarlar, protestolar sırasında “Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım” ve “Sergen istifa” şeklinde tezahüratlar yaparak tepkilerini net şekilde ortaya koydu.