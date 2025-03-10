Sergen Yalçın'dan Galatasaray için çok konuşulacak Beşiktaş derbisi iddiası!

"HİÇ BİR DEPLASMANI KAZANIR DİYEMEM"

"Ne kadar ekmek o kadar köfte. 12-13 milyon Euro maaş vereceksen karşılığını alacaksın. Morata tabii ki kötü bir oyuncu değil. Ancak Galatasaray'ın bu oyununda olmaz. Hiçbir deplasman için de ben Galatasaray kazanır diyemem bu oyunla."