Sergen Yalçın'dan Galatasaray için çok konuşulacak Beşiktaş derbisi iddiası!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi rakibi karşısında 1-0 öne geçse de Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı ve kritik bir virajı kayıpsız döndü.
Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada aldığı 3 puanla rakibi ile olan puan farkını 7'ye çıkartan Galatasaray, 28. hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor ile karşılaşırken 29. haftada Beşiktaş deplasmanında puan arayacak.
Alanyaspor karşılaşmanın ardından maça dair değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, Sarı-Kırmızılar için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Galatasaray mı kazandı, Alanyaspor mu kaybetti? O kısmı konuşmak lazım. İlk 45 dakika Galatasaray'ın pozisyonu yok. İkinci yarıya başlıyorsun. Bu kadar kötü bir Galatasaray yakalamışsın. İkiyi düşünmez misin? Kaybetmemeye oynamayacaksın."
"1-1 çok erken geldi. Ondan sonra Galatasaray da iyi motive oldu. Bu iki 9'la olmaz bu oyun. Mertens diye bir oyuncu var Galatasaray'da nerede? Niye kulübede? Kenar lazım Galatasaray'a. Morata bence çok Türkiye Ligi'nin oyuncusu gibi durmadı."
"Ne kadar ekmek o kadar köfte. 12-13 milyon Euro maaş vereceksen karşılığını alacaksın. Morata tabii ki kötü bir oyuncu değil. Ancak Galatasaray'ın bu oyununda olmaz. Hiçbir deplasman için de ben Galatasaray kazanır diyemem bu oyunla."
"1-1 berabere bitseydi bugün maç. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyorduk. Beşiktaş deplasmanı Galatasaray için çok kritik. Bu oyunla imkanı yok."
"Savaşan adamı alacaksın. Artık doymuş oyuncuya gitmeyeceksin. Cerny'i çok beğendim mesela Fenerbahçe-Rangers maçında."
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