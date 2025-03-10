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Sergen Yalçın'dan Galatasaray için çok konuşulacak Beşiktaş derbisi iddiası!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.03.2025 10:05
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Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın aldığı bu galibiyeti değerlendiren Sergen Yalçın, Sarı-Kırmızılılar için çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi rakibi karşısında 1-0 öne geçse de Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı ve kritik bir virajı kayıpsız döndü.

ÖNCE ANTALYA, SONRA BEŞİKTAŞ

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Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada aldığı 3 puanla rakibi ile olan puan farkını 7'ye çıkartan Galatasaray, 28. hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor ile karşılaşırken 29. haftada Beşiktaş deplasmanında puan arayacak.

Alanyaspor karşılaşmanın ardından maça dair değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, Sarı-Kırmızılar için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
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"KAYBETMEMEYE OYNAMAYACAKSIN"

"KAYBETMEMEYE OYNAMAYACAKSIN"

"Galatasaray mı kazandı, Alanyaspor mu kaybetti? O kısmı konuşmak lazım. İlk 45 dakika Galatasaray'ın pozisyonu yok. İkinci yarıya başlıyorsun. Bu kadar kötü bir Galatasaray yakalamışsın. İkiyi düşünmez misin? Kaybetmemeye oynamayacaksın."

"MORATA ÇOK TÜRKİYE LİGİ OYUNCUSU DEĞİL"

"MORATA ÇOK TÜRKİYE LİGİ OYUNCUSU DEĞİL"

"1-1 çok erken geldi. Ondan sonra Galatasaray da iyi motive oldu. Bu iki 9'la olmaz bu oyun. Mertens diye bir oyuncu var Galatasaray'da nerede? Niye kulübede? Kenar lazım Galatasaray'a. Morata bence çok Türkiye Ligi'nin oyuncusu gibi durmadı."

"HİÇ BİR DEPLASMANI KAZANIR DİYEMEM"

"HİÇ BİR DEPLASMANI KAZANIR DİYEMEM"

"Ne kadar ekmek o kadar köfte. 12-13 milyon Euro maaş vereceksen karşılığını alacaksın. Morata tabii ki kötü bir oyuncu değil. Ancak Galatasaray'ın bu oyununda olmaz. Hiçbir deplasman için de ben Galatasaray kazanır diyemem bu oyunla."

"BU OYUNLA İMKANI YOK"

"BU OYUNLA İMKANI YOK"

"1-1 berabere bitseydi bugün maç. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyorduk. Beşiktaş deplasmanı Galatasaray için çok kritik. Bu oyunla imkanı yok."

"CERNY'İ ÇOK BEĞENDİM"

"CERNY'İ ÇOK BEĞENDİM"

"Savaşan adamı alacaksın. Artık doymuş oyuncuya gitmeyeceksin. Cerny'i çok beğendim mesela Fenerbahçe-Rangers maçında."

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Süper Lig Derbi son dakika beşiktaş galatasaray
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