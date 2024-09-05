Sergen Yalçın düğüne Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile geldi! "Sevgilisi mi?"

Sergen Yalçın düğüne Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile geldi. Sergen Yalçın ve Sezer Çakır'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Kimi "Sergen arkadaşının eski eşiyle mi yok artık", "Ne alaka bu ikili" derken kimi ise "Eski dost" dedi.