Sergen Yalçın düğüne Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile geldi! "Sevgilisi mi?"

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın sosyal medya yasağı olan düğününden gelen görüntüler gündemde.
Hülya Avşar, Demet Akalın, Ali Koç, Edis, Arda Turan gibi isimlerin akın ettiği gecede Sergen Yalçın da vardı.
Yılın düğününde atılan her adım sosyal medyada olay oldu. Esma Sultan Yalısı'na arkadaşlarıyla doyasıya eğlenmeye giden Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın partisine katılanlar arasında bulunan Sergen Yalçın geceye geldiği isimle gündem oldu.
Sergen Yalçın düğüne Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile geldi. Sergen Yalçın ve Sezer Çakır'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Kimi "Sergen arkadaşının eski eşiyle mi yok artık", "Ne alaka bu ikili" derken kimi ise "Eski dost" dedi.
İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak edilirken Yalçın'ın yıllar önce yaptığı "Aşk yok arkadaşız" açıklaması akla geldi.
Uzun yıllar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlarda top koşturan Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olan Sezer Çakır sessizce poz verirken Sergen Yalçın da tavırlarıyla dikkat çekti.
Sergen Yalçın muhabirlerin "Birkaç kelime etsek" demesi karşısında "Gerek yok" diyerek oradan uzaklaştı.