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Sergen Yalçın Las Vegas'ta bulunan bir kumarhanede kameralar yakalandı! O anlar gündem oldu

12.09.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve uzun süredir futbol dünyasından uzak olan Sergen Yalçın'ın bir sosyal medya kullanıcısının Las Vegas'ta bulunan kumarhaneden paylaştığı videoda görülmesi gündem oldu. İşte detaylar...

Son olarak 2020-2021 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve Siyah-Beyazlılar'dan ayrılmasının ardından uzun süredir sahalardan uzak olan başarılı teknik adam Sergen Yalçın sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündem oldu.

VEGAS'TA CASINO'DA GÖRÜNTÜLENDİ

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Şans oyunlarına tutkusuyla bilinen Yalçın, bir sosyal medya fenomeninin Las Vegas'daki bir otelin casinosundan paylaştığı videoda kameralara takılan Yalçın'ın bu anları kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Sergen Yalçın daha önceleri de Belarus'ta bir gece kulübünün açılış klibinde kameralara takılmıştı.

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