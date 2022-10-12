Sergio Ramos'un eşinden yürek hoplatan açıklama! ''Her gün seks yapıyoruz''

Sergio Ramos'un güzel eşi Pilar Rubio cesur açıklamalarda bulundu. Seks hayatlarıyla ilgili flaş ifadeler kullanan Rubio, Ramos hayranlarına ev hayatlarıyla ilgili tüm detayları anlattı.

CESUR AÇIKLAMALAR...

"PARIS'TEYSEM HER GÜN!" "Her gün! Madrid'de olduğum günler haricinde Paris'teysem her gün yapıyoruz. Çocukları 21.30'da yatırırız ve sonra başbaşa kalırız. Seks hayattır"