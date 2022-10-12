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  4. Sergio Ramos'un eşinden yürek hoplatan açıklama! ''Her gün seks yapıyoruz''

Sergio Ramos'un eşinden yürek hoplatan açıklama! ''Her gün seks yapıyoruz''

12.10.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergio Ramos'un eşi olan İspanyol model ve TV sunucusu Pilar Rubio, aşk hayatlarıyla ilgili yürek hoplatan açıklamalarda bulundu. Pilar Rubio, "Dört çocuğumuz var ama bizim cinsel hayatımızı hiç etkilemedi. Bu yüzden çocuklardan öncesi ve sonrasını karşılaştıramam." dedi.

Sergio Ramos

Sergio Ramos

İSP İspanya
Yaş: 36 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Sergio Ramos'un güzel eşi Pilar Rubio cesur açıklamalarda bulundu. Seks hayatlarıyla ilgili flaş ifadeler kullanan Rubio, Ramos hayranlarına ev hayatlarıyla ilgili tüm detayları anlattı.

CESUR AÇIKLAMALAR...

"PARIS'TEYSEM HER GÜN!"

"PARIS'TEYSEM HER GÜN!"
"Her gün! Madrid'de olduğum günler haricinde Paris'teysem her gün yapıyoruz. Çocukları 21.30'da yatırırız ve sonra başbaşa kalırız. Seks hayattır"

"SANKİ DÜN TANIŞMIŞIZ"

"SANKİ DÜN TANIŞMIŞIZ"
"Sanki dün tanışmız gibi. Yıldönümümüzde bunu konuştuk. Gerçekten hiç eskimememiz çok hoş bir durum"
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Paris Sergio Ramos pilar rubio psg ramos sergio ramos pilar rubio
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