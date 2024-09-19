Serkan Keskin - Meriç Aral çifti evlendi! Düğün arabası dikkat çekti

Düğün tarihini de sık sık ertelenmesiyle ilgili Meriç Aral, "Güzel bir sürece girdik, çok kısa zamanda haberiniz olacaktır. Anneannem haberlerde görüyor arıyor beni yine ertelenmiş diyor. Tarihi artık netleştiriyoruz. Çok az kaldı." demişti.