Serkan Keskin - Meriç Aral çifti evlendi! Düğün arabası dikkat çekti

Daha önce nikâhlarını 3 kez erteleyen Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti sonunda muradına erdi. Ünlü çift uzun birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar. Oyuncu çift, Etiler’deki bir mekânda dünyaevine girdi.
Düğün tarihini de sık sık ertelenmesiyle ilgili Meriç Aral, "Güzel bir sürece girdik, çok kısa zamanda haberiniz olacaktır. Anneannem haberlerde görüyor arıyor beni yine ertelenmiş diyor. Tarihi artık netleştiriyoruz. Çok az kaldı." demişti.
Meriç Aral ve Serkan Keskin, aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Etiler'de bir yerde gerçekleşen törende gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi.
Meriç Aral’ın gelinliğini Semi Delareyna tasarlarken Serkan Keskin Damat Tween’den damatlığıyla geceye katıldı.
Meriç Aral, düğün öncesinde; "Ben evlenme teklifi ettim. Balayına, İskoçya'ya gitmek istiyordum. Sonra İskoçya'ya gittik. İskoçya'da da Serkan, bana evlenme teklifi etti" dedi.
Serkan Keskin ise evlilik teklifi hakkında şunları söyledi; "Sevgilim, bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız."