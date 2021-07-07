Sertab Erener'den tartışma yaratan çıkış: Artık doğurmamamız gerekiyor! Fareden beter olduk

Yeni Asır'da yer alan habere göre, toplantıda konuşma yapan sanatçı Sertap Erener, şunları söyledi: "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var."