Sertab Erener'den tartışma yaratan çıkış: Artık doğurmamamız gerekiyor! Fareden beter olduk

Sertab Erener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya katıldı. Etkinlikte konuşma yapan şarkıcının çocuk sahibi olmakla ilgili sözleri herkesi şaşkına çevirdi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre, toplantıda konuşma yapan sanatçı Sertap Erener, şunları söyledi: "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var."
"FAREDEN BETER OLDUK, ONLAR BİZDEN AZ ÜRÜYOR"
"Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuzda çoğuz, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor.
Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler."
Sertab Erener'in bu çıkışı sosyal medyada tartışma sebebi oldu. Kimi Erener'e destek verirken kimisi de 'hadsizlik' olarak yorumladı.
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