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  4. Sertab Erener'den tartışma yaratan çıkış: Artık doğurmamamız gerekiyor! Fareden beter olduk

Sertab Erener'den tartışma yaratan çıkış: Artık doğurmamamız gerekiyor! Fareden beter olduk

07.07.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da düzenlenen bir çevre etkinliğine katılan Sertab Erener'in "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir" ifadelerini kullandı. Erener'in sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Sertab Erener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya katıldı. Etkinlikte konuşma yapan şarkıcının çocuk sahibi olmakla ilgili sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, toplantıda konuşma yapan sanatçı Sertap Erener, şunları söyledi: "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var."

"FAREDEN BETER OLDUK, ONLAR BİZDEN AZ ÜRÜYOR"

"FAREDEN BETER OLDUK, ONLAR BİZDEN AZ ÜRÜYOR"
"Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuzda çoğuz, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor.
Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler."
Sertab Erener'in bu çıkışı sosyal medyada tartışma sebebi oldu. Kimi Erener'e destek verirken kimisi de 'hadsizlik' olarak yorumladı.
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Sertab Erener
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Doğru diyor
senin çocuğun yoksa bizim de mi olmasın, çok kıskanç birisin, duşüncelerini fesatlığa değil sanatına ada
Çocuk bakma sorumluluğundan mı kaçıyorsun acaba

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