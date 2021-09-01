Sevda Erginci'li Elkızı dizisinden ilk kareler geldi

Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz’ı başrolde bir araya getiren Elkızı dizisinde heyecan büyük. Yeni sezon için hazırlıklar tam gaz sürerken dizi setinden paylaşılan ilk fotoğraflar, izleyiciyi hüzne boğacak bir dizinin yolda olduğunu gösteriyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Turna Hatun karakteriyle hafızalara kazınan Sevda Erginci, bambaşka bir rolle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.