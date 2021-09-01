Sevda Erginci'li Elkızı dizisinden ilk kareler geldi

Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz’ı başrolde bir araya getiren Elkızı dizisinde heyecan büyük. Yeni sezon için hazırlıklar tam gaz sürerken dizi setinden paylaşılan ilk fotoğraflar, izleyiciyi hüzne boğacak bir dizinin yolda olduğunu gösteriyor.
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Turna Hatun karakteriyle hafızalara kazınan Sevda Erginci, bambaşka bir rolle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
ELKIZI SETİNDEN İLK KARELER GELDİ
Elkızı; çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu alıyor.
Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.
Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Elkızı’nın, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan otururken, dizinin senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.
Elkızı dizisinin yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.
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