Sevgilisinin kıskançlık krizi ayrılık getirmişti... Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'den Kal filminde ateşli sahneler

Nişanlısı Thor'dan ayrıldığı iddiasıyla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz cesur sahneleriyle dikkat çekti. Thor'un kıskançlığına daha fazla dayanamayan oyuncunun nişanı attığı konuşulurken iddialı sahneler gündeme geldi.
Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, Kal filminde bir araya geldi. Güzel oyuncu iddialı sahnelerle adından söz ettirdi.
İkilinin film boyunca ateşli sahneleri sosyal medyada da gündem oldu. Hem öpüşme hem de sevişme sahnelerinin bol olduğu filmi görenler "Thor'un kıskanması normal", "Çok yakışmışlar", "Rolün hakkını vermişler" yorumlarında bulundu.di
Kal filminin konusuyla ilgili Netflix'te yayımlanan açıklama şu şekilde: "Kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih, hayatına devam etmek içi umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmeye başlar. 'Kal' aşk ve ayrılık hakkında 'biraz garip' bir hikâye..."
Dilan Çiçek Deniz, Burak Deniz, Ceyda Düvenci, Şükran Ovalı veDolunay Soysert gibi isimler filmde yer alıyor.