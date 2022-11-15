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Sevgilisinin kıskançlık krizi ayrılık getirmişti... Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'den Kal filminde ateşli sahneler

15.11.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in Netflix'te yayınlanan filmleri Kal'da ateşli sahneler dikkat çekti. Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un ateşli sahnelerinden sonra Burak Deniz ve Dilan Çiçek de sosyal medyada gündem oldu.

Nişanlısı Thor'dan ayrıldığı iddiasıyla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz cesur sahneleriyle dikkat çekti. Thor'un kıskançlığına daha fazla dayanamayan oyuncunun nişanı attığı konuşulurken iddialı sahneler gündeme geldi.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA KALDI

Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, Kal filminde bir araya geldi. Güzel oyuncu iddialı sahnelerle adından söz ettirdi.

İkilinin film boyunca ateşli sahneleri sosyal medyada da gündem  oldu. Hem öpüşme hem de sevişme sahnelerinin bol olduğu filmi görenler "Thor'un kıskanması normal", "Çok yakışmışlar", "Rolün hakkını vermişler" yorumlarında bulundu.di

KAL FİLMİ KONUSU

KAL FİLMİ KONUSU

Kal filminin konusuyla ilgili Netflix'te yayımlanan açıklama şu şekilde: "Kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih, hayatına devam etmek içi umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmeye başlar. 'Kal' aşk ve ayrılık hakkında 'biraz garip' bir hikâye..."

KAL OYUNCULARI

KAL OYUNCULARI

Dilan Çiçek Deniz, Burak Deniz, Ceyda Düvenci, Şükran Ovalı veDolunay Soysert gibi isimler filmde yer alıyor.

Dilan Çiçek nişan attı! Thor'dan ayrılma nedeni...Dilan Çiçek nişan attı! Thor'dan ayrılma nedeni...

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Burak Deniz Dilan Çiçek Deniz

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