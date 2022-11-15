Dilan Çiçek Deniz nişan attı! İzlandalı nişanlısı Thor'dan ayrılık nedeni şaşırttı

Evlenecekleri konuşulurken Dilan Çiçek Deniz ve Thor ayrılığı herkesi şaşırttı. Sosyal medya hesabını en aktif kullanan oyuncuların başında gelen Dilan Çiçek Deniz hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündeme geliyordu. İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor ile uzun bir dönen aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı.

Üç çocuk babası Thor ile nişanlanan oyuncu sosyal medya hesabından da paylaşımlarıyla hayranlarını ilişkisi hakkında habersiz bırakmamıştı.



Ancak çiftten şaşırtıcı bir karar geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Dilan Çiçek Deniz ve Thor ayrıldı.



Ayrılık nedeni daha da ilginç. Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Thor'dan kıskançlık sebebiyle ayrıldığı konuşuluyor. Thor'un kıskançlığına daha fazla dayanamayan oyuncu nişanı attı.

