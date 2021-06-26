Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Sabancı Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral olay anını anlattı!

Tüm gelişmelerin ardından olayla ilgili ilk açıklamayı yapan Şevval Şahin, "Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet. İlişkimizin başta bitme sebeplerinden en büyüğü de maalesef bu tarz agresyon problemlerinin olması. Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara da başvurdum" dedi.

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını birincisi Şevval Şahin, aşk yaşadığı yazılımcı Yiğit Marcus Aral ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası kısa sürede toparlanan Şevval Şahin, dün akşam Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da bir mekanda yemek yedi. Şahin, Kamışlı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşamıştı.

SANDALYEYLE DENİZE ATMIŞTI Hızlı ve sinirli şekilde mekana giren Marcus Aral, gözlerini hemen eski sevgilisiyle Kerem Kamışlı'nın olduğu masaya çevirmişti. Koşar adımlarla masaya giden Aral, Şahin'in yanındaki Kamışlı'yı denize atmıştı. Hemen mekandaki garsonlar ve diğer müşterilerin yardımıyla denizden çıkarılan Kerem Kamışlı'nın neye uğradığını şaşırdığı görülmüştü.

MARCUS ARAL OLAYI ANLATTI "2 dakika oturdum. Şevval dedim dün benimlesin bugün çocuklasın. Bir karar ver, beraberseniz ben kalkıp giderim. Benim için sıkıntı yok 1.5 senelik kız arkadaşımsın, ayrılmayı isteyen benim. Çocuğa dedim ki iki gün sonra ayrıldın, 21 yaşındaki kızı kandırıp, şöyleyim böyleyim diye yakışıyor mu sana delikanlılık mı bu dedim. "

"SENİ BU ÜLKEYE SOKUP ÇIKARTMAM" "Diyor ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben dedi bu Türkiye'nin vergisinin yüzde 10'unu veriyorum. Bu Türkiye'de uçan uçakların yüzde 30'u benim dedi. Seni bu ülkeye sokup çıkartmam dedi. Öyle mi dedim ben seni denize sokar çıkartırım dedim, denize soktum çıkardım. "