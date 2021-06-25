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Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı cephesinde flaş gelişme

25.06.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldıktan sonra Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlayan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin hızlı çıktı. Şevval Şahin, sevgilisi Kerem Kamışlı'nın babası Erhan Kamışlı ile önceki akşam bir davette tanıştı.

Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde Yiğit Marcus Aral ile olan beraberliğini noktalamıştı. Herkes ikilinin dostça ayrıldığını düşünürken dün akşam sürpriz bir gelişme yaşandı. Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile bir lokantada yemek yediği esnada eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın mekanı basmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Yılın olayı! Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'yla önce oturup selfie çekmişYılın olayı! Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'yla önce oturup selfie çekmiş

Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı cephesinde flaş gelişme

Yiğit Marcus Aral’ın mekanda olay çıkartması ve Kerem Kamışlı’yı sandalyesi ile birlikte denize atması sosyal medyada gündem oldu.
Magazin gündemine damga vuran bu gerilimin ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Snob Magazin'in özel haberine göre; Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'nın önceki akşam Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Team Türkiye Koleksiyonu lansmanına katıldığı ortaya çıktı.
Yaşanan tatsız olaydan sonra Kerem Kamışlı'nın Şevval Şahin'i babası Erhan Kamışlı ile tanıştırdığı ortaya çıktı.
Bu lansmanda Kerem Kamışlı'nın babası Erhan Kamışlı da yer aldı. Şevval Şahin'in sevgilisi Kerem Kamışlı'nın babası ile tanışması, "Şevval, aileye hızlı bir şekilde giriş yapmış" yorumunun yapılmasına neden oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
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