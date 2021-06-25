Şevval Şahin’den yeni sevgilisi Kerem Kamışlı’yı denize atan eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında flaş açıklama

Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldıktan sonra Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlayan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, dün akşam yaşanan olayların ardından sessizliğini bozdu.

Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin ikilisi birlikteliklerini sona erdirdiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir açıklamayla duyurmuştu. Karşılıklı iyi niyet dileklerinin olduğu açıklama metninden sonra herkes ikilinin dostça ayrıldığını düşünmüştü.

YENİ SEVGİLİSİNİ DENİZE ATTI

Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile bir lokantada yemek yediği esnada eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral mekana gelerek önce ikilinin masasına oturup selfie çekip sonrasında ise Kamışlı’yı sandalyesiyle birlikte denize attı. Bu olay magazin gündeminde büyük olay yarattı.

ŞEVVAL ŞAHİN’DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrasında tescilli güzel Şevval Şahin ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Şevval Şahin şunları yazdı:

Dün yaşanan olay bardağı taşıran son damlaydı. Böyle bir saldırı kesinlikle uygun bir davranış değil. Bu sizce sağlıklı bir davranış biçimi mi? Bu yaşanan olayı basına verende ta kendisi. İlişkimizin başta bitme sebeplerinden en büyüğü de maalesef bu tarz agresyon problemlerinin olması. Lütfen bu durumda fikir yürütürken bu ilişkinin birçok bilmediğiniz faktörleri olduğunu unutmayın. Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara da başvurdum. Gerekenler yapılıyor.





