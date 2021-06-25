MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şevval Şahin’den yeni sevgilisi Kerem Kamışlı’yı denize atan eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında flaş açıklama

Şevval Şahin’den yeni sevgilisi Kerem Kamışlı’yı denize atan eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında flaş açıklama

25.06.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı’yı sandalyesiyle birlikte denize atan eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaşananların psikolojik şiddet olduğunu söyleyen güzel model konuyla ilgili yasal işlem başlattığını söyledi.

Şevval Şahin’den yeni sevgilisi Kerem Kamışlı’yı denize atan eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında flaş açıklama

Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldıktan sonra Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlayan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, dün akşam yaşanan olayların ardından sessizliğini bozdu.

Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin ikilisi birlikteliklerini sona erdirdiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir açıklamayla duyurmuştu. Karşılıklı iyi niyet dileklerinin olduğu açıklama metninden sonra herkes ikilinin dostça ayrıldığını düşünmüştü.

Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı cephesinde flaş gelişmeŞevval Şahin ve Kerem Kamışlı cephesinde flaş gelişme

YENİ SEVGİLİSİNİ DENİZE ATTI

Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile bir lokantada yemek yediği esnada eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral mekana gelerek önce ikilinin masasına oturup selfie çekip sonrasında ise Kamışlı’yı sandalyesiyle birlikte denize attı. Bu olay magazin gündeminde büyük olay yarattı.

ŞEVVAL ŞAHİN’DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrasında tescilli güzel Şevval Şahin ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Şevval Şahin şunları yazdı:

Dün yaşanan olay bardağı taşıran son damlaydı. Böyle bir saldırı kesinlikle uygun bir davranış değil. Bu sizce sağlıklı bir davranış biçimi mi? Bu yaşanan olayı basına verende ta kendisi. İlişkimizin başta bitme sebeplerinden en büyüğü de maalesef bu tarz agresyon problemlerinin olması. Lütfen bu durumda fikir yürütürken bu ilişkinin birçok bilmediğiniz faktörleri olduğunu unutmayın. Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara da başvurdum. Gerekenler yapılıyor.

şevval açıklama

şevval açıklama 2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldıPeş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı
PARTNERGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdiGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdi
Survivor’da şampiyon kim oldu? Survivor’da şampiyon kim oldu?
Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

Ünlü avukatın sır ölümü! Olayla ilgili yeni gelişme

Ünlü avukatın sır ölümü! Olayla ilgili yeni gelişme

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Kız kardeşi ölen ağabey: Kardeşim olay gecesi sarhoştu

Kız kardeşi ölen ağabey: Kardeşim olay gecesi sarhoştu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Kocam yokken onunla yatıyorum

Kocam yokken onunla yatıyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.