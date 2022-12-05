Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin ödül alırken, Sam'ın ona bakışı sosyal medyayı salladı

Altın Kelebek gecesi sosyal medyanın gündemindeydi. Gecede Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin 'Yıldızı Parlayanlar' ödülüne layık görüldü. Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam, ödül almak için sahneye çıkan oğlunu görünce fotoğraf çekmek için telefonuna sarıldı. Sam'ın bu esnada gözleri doldu.
Gecenin ilerleyen dakikalarında En İyi Halk Müziği Kadın Şarkıcı ödülünü kazanan Şevval Sam oğlu sahnedeyken oğluna öyle duygu yüklü baktı ki o anlar sosyal medyanın da en çok konuştuğu anlar oldu.
O anları görenler "Okul gösterisinde çocuğunu izleyen anne hali çok tatlı" yorumları yaptı.
Şevval Sam'ın iddialı tarzı da sosyal medyada büyük beğeni topladı.