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  4. Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin ödül alırken, Sam'ın ona bakışı sosyal medyayı salladı

Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin ödül alırken, Sam'ın ona bakışı sosyal medyayı salladı

05.12.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

48. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin 'Yıldızı Parlayanlar' ödülüne layık görüldü. Genç oyuncu sahneye ödülünü almak için çıktığında annesinin bakışları ise sosyal medyayı salladı. O anları görenler "Okul gösterisinde çocuğunu izleyen anne hali çok tatlı" yorumları yaptı.

Altın Kelebek gecesi sosyal medyanın gündemindeydi. Gecede Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin 'Yıldızı Parlayanlar' ödülüne layık görüldü. Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam, ödül almak için sahneye çıkan oğlunu görünce fotoğraf çekmek için telefonuna sarıldı. Sam'ın bu esnada gözleri doldu.

"OĞLUNU GURURLA İZLEYEN BİR ANA"

Gecenin ilerleyen dakikalarında En İyi Halk Müziği Kadın Şarkıcı ödülünü kazanan Şevval Sam oğlu sahnedeyken oğluna öyle duygu yüklü baktı ki o anlar sosyal medyanın da en çok konuştuğu anlar oldu.

O anları görenler "Okul gösterisinde çocuğunu izleyen anne hali çok tatlı" yorumları yaptı.

Şevval Sam'ın iddialı tarzı da sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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