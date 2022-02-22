Seyhan Soylu'dan yeni Ece Erken iddiası! "Benan Hanım mirasa tedbir koydurdu"

Ece Erken'in eşinin öldürülmesi sonrası Sisi açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Hem Şafak Mahmutyazıcıoğlu hem de Ece Erken hakkında iddialarını sürdüren Seyhan Soylu şimdi de mirasla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.

"3-5 MİLYON DOLAR BORCU VAR"

Seyhan Soylu öldürülen Şafak Mahmautyazıcıoğlu'nun mirasıyla ilgili açıklamasında "Belki de vereceğim bu haberi Ece Erken dahil benden öğrenecek olabilir. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kalan mirası toplam olarak 15-20 milyon dolar. Bu servet dışında da hukuki olarak takip ettiği işlerden yaklaşık olarak 25-30 milyon dolar bir gelir bekliyordu. Ama yapmış olduğu başka işlerden de piyasaya 3-5 milyon dolar borcu vardı. Bu parayı nereye yatırdı kimlerle yedi? Orayı bilmiyorum" dedi.

"Diyelim ki 15 milyon dolar para kaldı. İlk kez açıklıyorum. Benan Hanım eşinden ayrıldıktan sonra açmış olduğu 2 dava vardı. Biri boşanma davası diğeri de mal rejimi davası. Bu dava devam etmekte" diyen Sisi açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bu da demektir ki 15 milyon doların yarısı hukuki olarak Benan Hanım'a gidecektir. Benan Hanım mirasa tedbir koydurdu çünkü hâlâ sonuçlanmamış bir dava var. Geriye kalan 7,5 milyon dolardan piyasaya rücu eden 5 milyon dolarlık borç düşülünce kalan 2,5 milyon doların üçte biri Ece’nin. Üçte ikisi ise çocukların. Yani Ece’ye üçün biri kaldı.”

Avukat Gizem Köstem ise “Aslında dörtte birdir o oran. Eşe dörtte biri kalıyor. Kalanı da çocuklarına” derken Seyhan Soylu özür dileyerek açıklamasını düzeltti.