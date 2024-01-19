Şeyma Subaşı imaj tazeledi! Son halini paylaştı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemSen düşmüyor. Her paylaşımı olay olan Subaşı bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Şeyma Subaşı'nın son hali çok beğenildi.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son dönemde özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanan Subaşı'nın ismi farklı isimlerle anılıyor.
İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Hakkında çıkan aşk iddialarına sinirlenen Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
Subaşı 'Haberler doğru değil ama şunu haber yapabilirsiniz boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım, flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok.' açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Şeyma Subaşı şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle gündem oldu. Sarı saçlarını pembeye boyatan ünlü isim son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
İşlem sırasında da paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı'nın yeni imajı takipçilerinden tam not aldı.
Sosyal medyada; 'Çok yakışmış', 'Saçların efsane', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
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