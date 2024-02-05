Şeyma Subaşı kırmızı bikinisiyle poz verdi! Sosyal medyayı salladı

Yıllar önce Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı ‘Var Mısın Yok Musun?’ isimli yarışma programına katılan ve sonrasında da Ilıcalı ile aşk yaşamaya başlayarak bir anda popüler hale gelen Şeyma Subaşı, o günden bu yana hem sosyal medyada hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Mohammed Alsaloussi ile evlenen ve 29 Eylül'de tek celsede boşanan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Tarzı ve özel hayatıyla dikkat çeken Subaşı'nın son pozları da çok konuşuldu. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Kırmızı bikinisiyle çekilen pozlarını 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma "Kırmızı" notunu düştü.
Ünlü ismin paylaşımına, "Hayatın hakkını veren tek insan", "Dünyanın en şanslı insanalarından biri", "Kış yaşamayan tek insan" gibi yorumlar yapıldı.
Subaşı'nın paylaşımına bir bakan bir daha baktı. Ünlü ismin fit ve zayıf hali dikkatlerden kaçmadı.