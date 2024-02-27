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Şeyma Subaşı tatil pozlarını paylaştı! İddialı pozları sosyal medyayı salladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 17:57
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Şeyma Subaşı, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Subaşı, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede çok konuşuldu.

Yıllar önce ‘Var Mısın Yok Musun?’ isimli yarışma programına katılan ve sonrasında da Ilıcalı ile aşk yaşamaya başlayarak bir anda popüler hale gelen Şeyma Subaşı, o günden bu yana gündemden düşmüyor.

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BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Mohammed Alsaloussi ile evlenen ve 29 Eylül'de tek celsede boşanan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Tarzı ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Subaşı'nın son pozları da olay oldu. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Ünlü isim sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Subaşı, paylaşımına "Anne ve çocuklarla sıradan bir eğlenceli gün daha ... Ve kameralarla anları ve anıları yakalamak" notunu düştü.

Subaşı'nın paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü isme hayranları tarafından "Yine çok güzelsin", "Ne güzel tatil yapıyorsunuz", "Hayat size güzel" gibi yorumlar yapıldı.

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