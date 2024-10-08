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  4. Sezonu böyle kapattı! Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu Symi tatilinden peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sezonu böyle kapattı! Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu Symi tatilinden peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.10.2024 09:53
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Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteri ile fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile uzun süredir aşk yaşayan Saraçoğlu bu defa Symi tatilinden kareleriyle sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin pozlarına beğeni yağdı.

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde.

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POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa Yunan adası Symi tatilinden karelerini peş peşe paylaştı.
Afra Saraçoğlu'nun bu tatile dizideki rol arkadaşı aynı zamanda da sevgilisi Mert Ramazan Demir ile birlikte çıktığı iddia edildi.
Saraçoğlu'nun beyaz kalp emojisi ile yayınladığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ünlü isme sosyal medyada; 'gülüşündeki güzellik', 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'maşallah sana', 'güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.
Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı.
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını Mert Ramazan Demir
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