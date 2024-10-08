Sezonu böyle kapattı! Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu Symi tatilinden peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde. Önceki İçerik Sonraki İçerik

POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa Yunan adası Symi tatilinden karelerini peş peşe paylaştı.

Afra Saraçoğlu'nun bu tatile dizideki rol arkadaşı aynı zamanda da sevgilisi Mert Ramazan Demir ile birlikte çıktığı iddia edildi.

Saraçoğlu'nun beyaz kalp emojisi ile yayınladığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI Ünlü isme sosyal medyada; 'gülüşündeki güzellik', 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'maşallah sana', 'güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.