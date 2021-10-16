Sihirli Annem’in Cem’i Buğra Özmüldür sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti

Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem’in oyuncuları değişimleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Sihirli Annem’in Cem’i Buğra Özmüldür değişimiyle adından söz ettirdi. 30 kilo veren Sihirli Annem’in Cem’i son haliyle ağızları açık bıraktı.

Sihirli Annem dizisinin hırçın ve tombul çocuğu Cem, sürekli kardeşleriyle didişen ve biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan sevimli bir çocuktu. Peki, Sihirli Annem’in Cem'i Buğra Özmüldür şimdi ne yapıyor?

Buğra Özmüldür ilk olarak henüz 10 yaşındayken bir gazoz reklamında karşımıza çıkmıştı. Sonrasında yapımcıların dikkatini çeken Buğra Özmüldür’ün hayatı, Sihirli Annem dizisine dahil olmasıyla bir anda değişti.

Şimdilerde çevirmelik yapan ve senaryolar yazan Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu.