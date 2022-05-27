Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın pozuna yorum yağdı: Doğal güzellik kalmamış sende

2018'de mide küçültme ameliyatı olan ve değişimiyle sık sık gündeme gelen Damla Ersubaşı 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın her geçen gün zayıflaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Son haline "Çok zayıfsın" yorumları alan oyuncu son pozlarıyla dikkat çekti.

Göğüslerinin silikon olduğunu ve çok sayıda estetiğinin olduğu itiraf eden Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj yeniledi. Saçlarını uzatıp siyah yapan Damla Ersubaşı'nın son pozuna eleştiriler bol miktardaydı.

Ersubaşı'na "Doğal güzellik yok olmaya başladı", "1kg boya ve estetik yüzünde. Hiç çekici falan da değil. Doğal güzellik kalmamış sende", "Yüzün kötü görünüyor", "Eski halin iyiydi" yorumları geldi.