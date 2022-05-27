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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın pozuna yorum yağdı: Doğal güzellik kalmamış sende

27.05.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı uzun süredir ekranda olmasa da popülerliğini koruyor. Damla Ersubaşı estetikli haliyle ve yeni imajıyla takipçilerinin bir kısmında tepki gördü.

2018'de mide küçültme ameliyatı olan ve değişimiyle sık sık gündeme gelen Damla Ersubaşı 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın her geçen gün zayıflaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Son haline "Çok zayıfsın" yorumları alan oyuncu son pozlarıyla dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Göğüslerinin silikon olduğunu ve çok sayıda estetiğinin olduğu itiraf eden Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj yeniledi. Saçlarını uzatıp siyah yapan Damla Ersubaşı'nın son pozuna eleştiriler bol miktardaydı.

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Ersubaşı'na "Doğal güzellik yok olmaya başladı", "1kg boya ve estetik yüzünde. Hiç çekici falan da değil. Doğal güzellik kalmamış sende", "Yüzün kötü görünüyor", "Eski halin iyiydi" yorumları geldi.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı
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