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Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

12.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde akıntıya kapılan 12 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 12 yaşındaki H.H.O. suya kapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki çalışmalara destek için çevre illerden dalgıç ekibi talep edildi.

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

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Anahtar Kelimeler:
Siirt afad boğulma jandarma

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