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Siirt'te baraj gölüne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

27.07.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te baraj gölüne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde Çetin Baraj Gölü'ne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Musa S. idaresindeki 34 AE 5627 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Yağcılar köyü Beyaz Köprü mevkisinde sürücüsünün yolun virajlı kısmında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten baraj gölüne düştü.

Kamyonette bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kamyonetten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Siirt'te baraj gölüne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Siirt'te baraj gölüne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Siirt'te baraj gölüne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Siirt'te baraj gölüne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Siirt'te baraj gölüne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Siirt'te baraj gölüne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Siirt'te baraj gölüne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Siirt'te baraj gölüne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Siirt'te baraj gölüne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Siirt'te baraj gölüne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

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