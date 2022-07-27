SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde Çetin Baraj Gölü'ne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Musa S. idaresindeki 34 AE 5627 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Yağcılar köyü Beyaz Köprü mevkisinde sürücüsünün yolun virajlı kısmında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten baraj gölüne düştü.
Kamyonette bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kamyonetten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Siirt'te baraj gölüne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
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