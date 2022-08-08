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Siirt'te boğulma vakalarına karşı uyarı levhaları asıldı

08.08.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valilik: - "Siirt'te son 5 yılda toplam 29 vatandaşımız suda boğularak hayatını kaybetmiştir. Boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi için çalışmalar sürüyor"

SİİRT (AA) - Siirt'te boğulma vakalarına karşı baraj, gölet, akarsu ve sulama kanalı bulunan alanlara uyarı levhaları asıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'de her yıl çok sayıda kişinin serinlemek ve yüzmek amacıyla girdikleri baraj, gölet, akarsu ve sulama kanallarında boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Boğulma vakalarının en çok genç nüfusta görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siirt'te son 5 yılda toplam 29 vatandaşımız serinlemek, balık tutmak ve piknik yapmak amacıyla gittikleri baraj, gölet, akarsu ve sulama kanalı gibi yerlerde kontrolsüz olarak suya girilmesi nedeniyle maalesef boğularak hayatını kaybetmiştir. İl Jandarma Komutanlığınca baraj, gölet, akarsu ve sulama kanalı alanlarında 'Suya girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı 212 uyarı levhası takıldı. Suda boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi için çalışmalar sürüyor."

Siirt'te boğulma vakalarına karşı uyarı levhaları asıldı

- Valilik: - "Siirt'te son 5 yılda toplam 29 vatandaşımız suda boğularak hayatını kaybetmiştir. Boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi için çalışmalar sürüyor"

Siirt'te boğulma vakalarına karşı uyarı levhaları asıldı

Siirt'te boğulma vakalarına karşı uyarı levhaları asıldı

Siirt'te boğulma vakalarına karşı uyarı levhaları asıldı

Siirt'te boğulma vakalarına karşı uyarı levhaları asıldı

Siirt'te boğulma vakalarına karşı uyarı levhaları asıldı

Siirt'te boğulma vakalarına karşı uyarı levhaları asıldı

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