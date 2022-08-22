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Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı

22.08.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücü ve araçtaki kişi yanan araçtan atlayarak kurtuldu, araç şarampole devrildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir minibüs seyir halindeyken yandı.

M.Ş.T. idaresindeki 56 AAH 990 plakalı minibüs, Karabağlar beldesi yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü ile araçtaki H.Ö, alev alan araçtan atladı, minibüs şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Bu arada alevlerin sıçradığı yaklaşık 200 ton saman ile 30 fıstık ağacı da yandı.

Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı

- Sürücü ve araçtaki kişi yanan araçtan atlayarak kurtuldu, araç şarampole devrildi

Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı

Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı

Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı

Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı

Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı

Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı

Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı

Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı

Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı

Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı

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