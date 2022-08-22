Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı

Bu arada alevlerin sıçradığı yaklaşık 200 ton saman ile 30 fıstık ağacı da yandı.

- Sürücü ve araçtaki kişi yanan araçtan atlayarak kurtuldu, araç şarampole devrildi

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