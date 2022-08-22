Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir minibüs seyir halindeyken yandı.
M.Ş.T. idaresindeki 56 AAH 990 plakalı minibüs, Karabağlar beldesi yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücü ile araçtaki H.Ö, alev alan araçtan atladı, minibüs şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Bu arada alevlerin sıçradığı yaklaşık 200 ton saman ile 30 fıstık ağacı da yandı.
- Sürücü ve araçtaki kişi yanan araçtan atlayarak kurtuldu, araç şarampole devrildi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz