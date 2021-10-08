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Silivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştu

08.10.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SİLİVRİ'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev alan 9 personel için, itfaiye daire başkanı ve bölge müdürleri ile itfaiye erlerin katımlarıyla emeklilik programı düzenlendi.

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL (DHA) SİLİVRİ'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev alan 9 personel için, itfaiye daire başkanı ve bölge müdürleri ile itfaiye erlerin katımlarıyla emeklilik programı düzenlendi.
Silivri İtfaiye İstasyonunda gerçekleşen plaket töreni ve emeklilik yemeğine İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Bölge Müdürleri, Grup Amirleri, itfaiye personelleri ve aileleri katıldı. İtfaiye Daire Başkanımız Remzi Albayrak, törende emekli olan personellere bugüne kadar ki yapmış oldukları özverili çalışmalar için teşekkür plaketleri takdim etti. Rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden Merhum Durmuş Koç'un plaketi ailesine İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak tarafından takdim edildi. Emekli olan itfaiye personelleri Mahmut Azman, Mehmet Yaka, Ramis Çalışır, Mustafa Yüksel, Ömer Kalburcuoğlu, Mustafa Yücegök, İlyas Güzelyurt, Nehat Meriç'e İtfaiye Daire Başkanı ve Bölge Müdür ile yardımcıları tarafından plaket taktim edildi. Emekli olan personeller çalışma arkadaşlarıyla vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Program fotoğraf çekimiyle son buldu.
FOTOĞRAF

Silivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştu

Silivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştu

Silivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştu

Silivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştu

Silivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştu

Silivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştu

Silivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştu

Silivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştu

Silivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştu
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