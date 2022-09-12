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Silivri'deki cezaevinin tabelası "Marmara Cezaevi" olarak değiştirildi

12.09.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'deki cezaevinin tabelası "Marmara Cezaevi" olarak değiştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bulunan Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın tabelası, Adalet Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda "Marmara Ceza İnfaz Kurumları" olarak değiştirildi.

Adalet Bakanlığının Silivri Cezaevi'nin adının "Marmara Cezaevi" olarak değiştirilmesi kararının ardından cezaevi kampüsünün girişinde bulunan tabelada değişiklik yapıldı.

Tabelada yer alan "Silivri" yerine "Marmara" yazısı asıldı.

Kampüsün girişinde yeni konulan tabelada "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü" yazıldığı görüldü.

Silivri'deki cezaevinin tabelası "Marmara Cezaevi" olarak değiştirildi

Silivri'deki cezaevinin tabelası "Marmara Cezaevi" olarak değiştirildi

Silivri'deki cezaevinin tabelası "Marmara Cezaevi" olarak değiştirildi

Silivri'deki cezaevinin tabelası "Marmara Cezaevi" olarak değiştirildi

Silivri'deki cezaevinin tabelası "Marmara Cezaevi" olarak değiştirildi

Silivri'deki cezaevinin tabelası "Marmara Cezaevi" olarak değiştirildi

Silivri'deki cezaevinin tabelası "Marmara Cezaevi" olarak değiştirildi

Silivri'deki cezaevinin tabelası "Marmara Cezaevi" olarak değiştirildi

Silivri'deki cezaevinin tabelası "Marmara Cezaevi" olarak değiştirildi

Silivri'deki cezaevinin tabelası "Marmara Cezaevi" olarak değiştirildi

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Anahtar Kelimeler:
silivri cezaevi tabela

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